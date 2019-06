4,6 milliárd dollárt ad Amerika az illegális bevándorlók ellátására

Az amerikai kongresszus mindkét háza megszavazta a migránsválság enyhítését célzó a szenátusi segélycsomagot, írja az MTI.

A csomagterv elfogadása elemzők körében némi meglepetést keltett, azt jósolták ugyanis, hogy nem sikerül a képviselőházzal is elfogadtatni. Kedden ugyanis a képviselőház is elfogadott egy csomagtervet, amelyet a szenátus elutasított, a Fehér Ház pedig jelezte, hogy megvétózza majd. Szerdán a szenátus a maga változatát szavazta meg. Ezt követően Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök azonnal felvette a kapcsolatot Mitch McConnell-lel, a republikánusok szenátusi frakciójának vezetőjével, sőt, telefonon egyeztetett Donald Trump elnökkel is. Csütörtökön a képviselőházi és a szenátusi csomagterv részleteit sikerült összefésülni. A demokraták tettek engedményeket, és végül így kongresszus mindkét háza megszavazta a törvényjavaslatot.

Donald Trump elnök Japánból - ahol a G20-as országcsoport csúcskonferenciáján vesz részt - Twitteren fejezte ki a törvényhozók döntése feletti elégedettségét.

Bipartisan Humanitarian Aid Bill for the Southern Border just passed. A great job done by all! Now we must work to get rid of the Loopholes and fix Asylum. Thank you also to Mexico for the work being done on helping with Illegal Immigration - a very big difference!