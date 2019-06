Óriási üzengetésekben van Putyin és Elton John

Az egész onnan indult, hogy Putyin orosz elnök interjút adott a Financial Times-nak, ahol arról beszélt, a liberálisok "ma már nem diktálhatnak senkinek semmit ugyanúgy, ahogy azt az utóbbi évtizedekben próbálták", a liberális eszme elavulttá vált, és szembe került az emberek többségének érdekeivel, illetve, hogy a liberálisok erőltetik ezt a multikulturalizmus dolgot, aminek része a szexuális sokszínűség. Hozzátette, hogy semmi problémája az LMBTQ-emberekkel, de néhány dolog azért már túlzás számára, és nem akarja, hogy elhomályosítsa a hagyományos családi értékeket, amit a társadalom többsége vall.

Az interjút a G20-csúcs előtt adta, majd az oszakai csúcs után tartott sajtótájékoztatón "humorizálni" próbált, amikor LMBTQ-ügyekről kérdezték, és valami olyasmit kezdett mondani, hogy

Már öt vagy hat nem van. Transzformerek... transz... nem is értem.

A meleg jogok oroszországi helyzete és az LMBTQ-közösség tagjait érintő atrocitások miatt komoly nemzetközi kritikák érik Oroszországot, különösen Csecsenföldet, ahol rendszeresen durva támadások érik a nem heteroszexuális embereket. Putyin noha megjegyezte azt is, semmi baja az LMBTQ-emberekkel, az azért az előadásból kiderülhet, vélhetően fogalma sincs, milyen fogalmakat kever össze, ha nem épp szándékosan teszi.

Putyin interjúbeli megjegyzésére Elton John egy hosszabb posztban reagált, amiben azt írta, mélyen nem ért egyet Putyinnal, azzal, hogy elavultak lennének a szexuális sokszínűséget is magában foglaló liberális eszmék, és feldúlták az orosz elnök szavai. Emellett képmutatásnak nevezte, ahogy Putyin arról beszél, hogy Oroszországban békén hagyják az LMBTQ-embereket, sőt, azt szeretnék, ha ők is boldogok lennének, miközben például az orosz forgalmazók úgy döntöttek, hogy durván cenzúrázzák a Rocketman című filmjét.

Május végén mutatták be az orosz sajtónak az angol popsztár életéről készített filmet, amelynek nagy visszhangja lett, mert az újságírók beszámolói szerint a kábítószer- és alkoholfogyasztást ábrázoló jelenetek mellett kivágták a melegszex-jeleneteket is, sőt, a végefőcímből kihagyták azt az információt is, hogy Elton John melegházasságot kötött és gyerekeket nevel.

Elton John nyílt levelében azt írta, büszke arra, hogy a világnak azon a felén élhet, ahol a kormányok tisztelik az egyetemes emberi jogot, hogy azt szerethessünk, akit akarunk.

Most szombaton, Putyin a G20-csúcs után reagált a zenész szavaira, írja a CNN. Azt mondta:

Ami Elton Johnt illeti: nagyon tisztelem őt, de azt hiszem téved. Nem túloztam el semmit. Van egy törvényünk, amiért mindenki haragszik ránk, ez a törvény nem teszi lehetővé homoszexuális propagandát a kiskorúak körében. Hagyjuk, hogy a gyerekek felnőjenek, és hagyjuk, hogy eldöntsék, mit akarnak!