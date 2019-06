Könnygázzal és gumilövedékekkel támadtak az isztambuli melegfelvonulás résztvevőire

Könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta a rendőrség a melegfelvonulás betiltása miatt szervezett tüntetést vasárnap Isztambulban, írja az MTI egy török lapra hivatkozva.

Miután a hatóságok kordonokkal és vízágyúkkal lezárták a felvonulás tervezett helyszínét, a Függetlenség nevű sétálóutcát, az LGBT-közösség (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzszexuálisok) tagjai az egyik mellékutcában találkoztak, hogy felolvassák közleményüket.

A közlemény szerint a hatóságok ötödik alkalommal tiltották be jogszerűtlenül a méltóság menetét. Az aktivisták kiemelték, az LGBT-ellenesség Törökországban már-már állampolitikává vált, habár ők csak annyit kérnek, amennyi egy szociális jogállamtól elvárható. A résztvevők felszólították a török vezetést, hogy alkotmányban ismerjék el a szexuális irányultságot, a szexuális identitást, és az LGBT-sek elleni gyilkosságok ne maradjanak büntetlenül.

Abban a társadalomban, amelyben nincs egyenlőség, béke sincs

- hangoztatták.

A lap beszámolója szerint a közlemény felolvasása után a rendőrség könnygázzal, gumilövedékkel és pajzsokkal támadt a tömegre, habár az a rendőri felszólítás után oszlani kezdett. Állítólag többeket is őrizetbe vettek.

Isztambulban a meleg méltóság menetét először 2016-ban tiltották be, de a rendőrség már korábban is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben, például egy 2015-ös beavatkozás során több ember is megsérült. A török sajtó szerint kezdetben csak 20-30 fő vett részt a felvonulásokon, azonban számuk évről évre nőtt, és 2013-ban már mintegy százezren csatlakoztak a menethez.

Már tavaly is vízágyúkkal és kordonokkal zárták le a környező utcákat, amikor a tiltás ellenére több százan gyűltek össze, hogy felolvassák közleményüket.

