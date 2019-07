11 milliárd forinttal szökött el a dubaji sejktől a sztárhercegnő

Haja Bint al-Husszein hercegnő minden porcikájában nagyvilági nő. A 45 éves asszony a jordán uralkodócsalád sarja, apja király volt, a féltestvére jelenleg is király, ő pedig az Egyesült Arab Emirátusok alelnök-miniszterelnökének, a dubaji sejknek, a 69 éves Mohamed bin Rashid Al Maktumnak a hatodik felesége.

Nagy-Britanniában tanult, Oxfordban diplomázott, 13 éves kora óta versenyszerűen lovagol, díjugrat, 2000-ben részt vett a sydney-i olimpián, 2008-ban futott az olimpiai lánggal. ENSZ-jószolgálati nagykövet, jordániai és dubaji jótékonysági szervezeteket vezet, olimpiai és paralimpiai tiszteletbeli posztjai vannak, megkapta a francia becsületrend kitüntetését, stílusikonnak tartják. Ő az egyetlen nő, akinek teherautó-jogosítványa van Jordániában.

Haja hercegnő nemrég fogta magát, és a fiával, lányával, valamint 11 milliárd forintnyi pénzzel elszökött a férjétől.

Mindez most derült ki, miután egyrészt a nőt május 20-a, egy általa tartott jótékonysági sajtótájékoztató óta nem látták nyilvánosan, ami már csak azért is szokatlan, mert rengeteget szerepel, elég csak a hivatalos weboldalát megnézni, egymást érik a különböző megjelenések, beszédek, megnyitók. Pontosabban érték, mert február óta nem frissül a lap.

Instagram-oldalán is februári az utolsó bejegyzés. Akkor egy régi fekete-fehér fotót közölt magáról és édesapjáról, és mellé a feketék egyenjogúságáért küzdő Maya Angelou Ha a nagy fák kidőlnek című versét idézte. Az amerikai írónő 1970-ben megjelent önéletrajzának címe egyébként ez volt: "Tudom, miért énekel a rab madár". Gyanús jel volt az is, hogy szintén ló- és lóversenymániás férje, a Godolphin versenyistálló alapítója idén júniusban, 28 év óta először kihagyta az Epsomi Derbyt, és bezárta az istállóit a brit Suffolk megyében.

Ezek után szellőztették meg tehát az újságok, hogy a nő Londonban van egy titkos helyen, és a végcél is az, hogy ott éljen, ám közben Németországban kért menedékjogot, és állítólag benyújtotta a válókeresetet is. A The Sun úgy tudja, ebben egy német diplomata volt a segítségére. Egy ideiglenes papírt a hírek szerint máris kapott arról, hogy az országban tartózkodhat. Azért Németországban, mert - szintén csak állítólag, ebben az ügyben hivatalos nyilatkozat még nem hangzott el - nem bízik a brit hatóságokban, hogy megvédik őt.

Mindez diplomáciai vihart is kavart a németek és az Emirátusok között. A sejk kérte a hatóságokat, hogy juttassák vissza a hercegnőt, a 7 éves fiát és a 11 éves lányát, de a németek ezt visszautasították. Az iszlám jogban egyébként ha egy nő elhagyja a férjét, akkor a gyerekek a férfit illetik.

A sejk válaszul szintén egy Instagramon közölt versben ítélte el felesége tettét. "Éltél és meghaltál" című művében dühösen elmélkedik az árulásról, olyan sorokkal - a Daily Beast fordítása szerint - , hogy

Áruló, elárultad a legféltettebb bizalmat, és a játékod lelepleződött

illetve, hogy

Hazug napjaidnak vége, nem számít, mik voltunk, és mi vagy.

És hogy ilyen életet élve miért szökik meg valaki a férjétől?

Ehhez kicsit érdemes visszamenni az időben. A dubaji sejknek harminc gyermeke van. Korábban már két saját lánya is megpróbált elszökni tőle. Samsza al-Maktum 2001-ben édesapja angliai birtokáról hajtott el egy Range Roverrel, de két hét után Cambridge-ben elfogták, és akarata ellenére rögtön hazaröptették Dubajba.

Egy évvel később a sejk másik lánya, az akkor 16 éves Latifa is megpróbálkozott a szökéssel egy évvel később. Omán határában elkapták, és akarata ellenére hazahurcolták Dubajba. Ezután állítólag három és fél évig bezárva tartották, és állítólag meg is kínozták. De a nő nem adta fel. 2018 februárjában megint megszökött. Egy barátnője segítségével eljutott az Indiai óceán partjáig, ahonnan jetskivel indultak el a nyílt tenger felé. Később átszálltak egy gumicsónakba, amellyel kijutottak a nemzetközi vizekre, ahol a francia Hervé Jaubert jachtja vette fel őket. Az egykori tengerészgyalogos és titkosügynök segítségével jutottak el az indiai partokig, ahol azonban a parti őrség feltartóztatta őket, Latifát elfogták és visszavitték Dubajba. Ezután hosszú ideig nem lehetett róla tudni semmit.

Latifa egy Youtube-videóban súlyos vádakkal illette apját, zsarnoksággal, kínzással vádolta, és azt mondta róla: ő a legsúlyosabb bűnöző, akit az ember el tud képzelni. Latifa sztoriját felkapta a sajtó, az Index is hosszan írt róla ebben a cikkben. Alapvetően a nők számára kőkemény, börtönnel felérő élet elől menekült, amelyben függetlenül attól, hogy az uralkodó családban élnek (sőt), nem vezethetnek autót, az életének minden pillanatát megfigyelik, nem kaphatnak útlevelet, kvázi kijárási tilalomban élnek.

Mellékszál, de mindez nem csak a dubaji, és nem csak az uralkodói családba született lányokkal van így. Szaúd-Arábiából is igyekeznek mind többen megszökni, akár az életüket is kockáztatva, amiben a Twitter, Instagram és úgy általában a net is sokat tud segíteni nekik. Az ő ügyükről itt olvashatják hosszabb cikkünket.

De vissza a hercegnőre és Latifára. A fiatal nőről 2018 végéig nem lehetett tudni semmit, akkor Dubai kiadott egy közleményt, miszerint otthon van, biztonságban van. Nem sokkal ezután Haja Bint al-Husszein meghívta otthonába a volt ír miniszterelnöknőt, az ENSZ emberi jogi biztosát, Mary Robinsont. A találkozóról képek is készültek, rajta Latifával.

A látogatás miatt Robinson sok bírálatot kapott jogvédőktől, mire Haja az ír közmédiának, az RTÉ-nek adott interjút 2019 januárjában, és kvázi megvédte az ENSZ emberi jogi biztosát azoktól a vádaktól, hogy a látogatással kvázi törvényesítette az eljárást a közvélemény előtt. A hercegnő azt mondta, azért hívta meg Robinsont, mert olyan nőnek tartja, aki "a helyes dolgot mondja, és nem azt, amit hallani akarsz". Beszélt arról is, hogy Latifa ügye magánügy, Latifa pedig egy "sebezhető fiatal nő".

Pár hónap múlva aztán a hercegnő is elszökött a férjétől. A júniusi ascoti derbi előtt a férj és Mohamed bin Zajed, Abu Dzabi uralkodója állítólag Németországba utaztak, hogy ott tárgyaljanak a hatóságokkal a hercegnőről. A Daily Beast szerint ugyanakkor nem nagyon van rá remény, hogy a nő visszatérjen Dubajba, és feltehetően a férje engedélyezni fogja a válást, és elengedni a nőt. Ebben nyomós indok lehet az is, hogy nem akarnak az amúgy baráti Jordániával propagandaháborúba keveredni. Ott ugyanis Haja mint a királyi család tagja, filantróp, sportoló, jogvédő, egy valóságos nemzeti ikon.

Borítókép: Mohamed bin Rashid Al Maktum és Haja Bint al-Husszein hercegnő Fotó: Chris Jackson/Getty Images