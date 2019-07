Az agresszív hongkongi tüntetők belülről rongálják a törvényhozás épületét

Cikkünk frissül.

Több ezren tüntetnek Hongkong belvárosában, hogy megakadályozzák a városállam Kínához való visszakerülésének évfordulójára rendezett ünnepélyt, melyet a kormányzat végül az esős időre hivatkozva most először beltéren tartott meg.

A tüntetés végül teljesen eldurvult, az emberek a rendőrökkel csaptak össze. A dühös tömeg órákon keresztül próbált betörni a hongkongi törvényhozás épületébe, az ablakokat és ajtókat dobálták, a bejáratot végül fémrudakkal és bevásárlókocsikkal törték be, majd miután ez sikerült, a szilánkokon keresztül megrohamozták az épületet belülről is. A kormány korábban előre figyelmeztette a tüntetőket, ha betörnek az épületbe, zavargásért akár tíz év börtönt is kaphatnak.

A városi tanács üléstermében a tüntetők kitűzték a brit gyarmatosítási zászlót. A CNN szerint az épület belsejében a demonstrálók képeket tépnek le a falakról, számítógépeket rongálnak meg, és különféle szlogeneket fújnak a falakra és bútorokra, mint például "A hongkongi kormány egy kibaszott szégyen", "Engedjétek el a mártírokat".

Egy tüntető ezután felszólította a többieket, hogy legalább másnapig maradjanak az épületben. "Ha most elmegyünk, azt fogják rólunk mondani, hogy zavargók vagyunk. Itt kell maradnunk holnapig, mert ha addig is elfoglaljuk a helyet, a törvényhozók akkor beszélni kezdenek a kiadatási törvénytervezetről."

A rendőrség a betörés előtt még össze is csapott a demonstrálók egy csoportjával, ahol gumibotokat, paprikaspray-t és könnygázt is bevetettek.

Annak alkalmából, hogy Hongkong 1997. július 1-én a brit gyarmati fennhatóság alól visszakerült Kínához, az azóta is különleges közigazgatási státust élvező város ezen a napon minden évben zászlófelvonással egybekötött ünnepséget szervez.

Fotó: Tyrone Siu / Reuters

Hongkongban egyébként hetek óta milliós tömegek tiltakoznak a nagy társadalmi ellenállást kiváltó kiadatási törvénytervezet visszavonását követelve. A kiadatási törvény módosítását célzó tervezet lehetővé tenné, hogy Hongkong olyan feleknek – köztük Kínának és Tajvannak – adhasson ki gyanúsítottakat, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye. A törvénytervezet ellenzői attól tartanak, hogy Peking visszaélhetne a jog adta lehetőséggel, amelyet a politikai menekültek ellen használhatna fel, különösen mivel visszamenőleg is kérelmezhetné a kiadatást már lezárt ügyekben is. A bírálók ráadásul megkérdőjelezik a kínai igazságszolgáltatás tisztességét és átláthatóságát.

