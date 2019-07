150 méteres szakadékba borult egy busz Indiában: 33 halott

Szakadékba zuhant egy minibusz az észak-indiai Dzsammu és Kasmír állam Kishtwar körzetében, a balesetben legalább 33-an meghaltak, de egyes források már 35 halottat írnak. A sérültek száma 22 - közölte a TASSZ az Asian News Internationare hivatkozva..

A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a balesetet. A helyi sajtó szerint a 27 üléses minibuszban sokkal többen utaztak, mint ahánynak szabad lett volna.

