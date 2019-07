Trump hajlandó engedményeket tenni Észak-Koreának

Trump szombaton a Twitteren dobta be egy történelmi villámtalálkozó lehetőségét, ami másnap meg is történt. Először járt hivatalban lévő amerikai elnök északi területen. A demilitarizált zóna déli oldalán bementek egy közel egyórás megbeszélésre is. Megegyeztek a tárgyalások újraindításáról.