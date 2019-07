100 millió dollárt ad a Boeing a 737 MAX-áldozatok családjainak

A Boeing szerdán bejelentette, hogy több évre lebontva összesen 100 millió dollárral segítené az Etiópiában és Indonéziában lezuhant két 737 MAX áldozatainak családját a helyi kormányokon és nonprofit szervezeteken keresztül – írja a Reuters.

A cég reputációját az elmúlt időszakban jelentősen megtépázta az, hogy kiderült: az indonéziai és az etiópiai katasztrófát a repülőgép szoftverhibái okozták, amikről ráadásul a cég tudott is, csak eltitkolta a dolgot. A Boeingnek az ügy miatt számos nemzetközi és amerikai nyomozással kell szembenéznie, emellett pedig több mint száz áldozat családja be is perelte őket a Lion Air és az Ethiopian Airlines tragédiája miatt.

A mostani kifizetések a cég szóvivőjének szavai alapján függetlenek lesznek majd ezektől a keresetektől, ami azt jelenti, hogy nem közvetlenül a családok kapják majd meg a pénzt. A cél ehelyett az lesz, hogy segítsenek az érintett közösségek oktatásának és mindennapi kiadásainak finanszírozásában. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen szervezetekhez juttatják majd el a pénzt, de már felmerült, hogy valószínűleg az lenne a legjobb, ha mindenekelőtt a holttestek hazajuttatását oldaná meg a cég.

A Boeing 737 MAX március óta nem repülhet: a cég jelenleg a típus szoftverhibáját próbálja megoldani, de ha ezzel meg is lesznek, az amerikai szabályozó szervnek jóvá is kell majd hagynia azt, mielőtt a gép újra felszállhat majd. A gép típushibájáról és azokról a folyamatokról, amelyek a gépek katasztrófáihoz vezettek, itt olvashat részletesebben.