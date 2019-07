Az elszökött dubaji hercegnő megtudhatta, mit tett férje a saját lányával

Haja Bint al-Husszein, az Egyesült Arab Emirátusok alelnök-miniszterelnökének felesége azért szökött meg, mert megtudta, mit művelt férje a saját lányával, akit korábban egy szökése után visszavittek Dubajba és börtönbe zártak, írja a BBC és a Daily Mail.

A 45 éves Haja Bint al-Husszein a jordán uralkodócsalád sarja. A tanult, hazájában és a világban is sztárstátuszt élvező nő a 69 éves Mohamed bin Rashid Al Maktum dubaji sejk hat felesége közül az egyik. Haja feltehetően májusban szökött el hét és tizenegy éves gyermekeivel együtt. Korábbi hírek szerint Németországban kért menedékjogot és a válást is ott adta be, de ezt a német kormány cáfolta. Most feltehetően Londonban lehetnek egy Kensington palotához közeli villában. A New York Times egy családtagra hivatkozva azt írja, a hercegnő Nagy-Britanniától kér menedékjogot.

A Daily Mail azt írja: Haja hercegnő hónapok óta tervezhette a szökést. A lap értesülései szerint ennek fő oka az volt, hogy Haja megtudta, mi történt a sejk egy másik feleségétől született lányával, Latifával (a sejknek egyes hírek szerint 23, mások szerint 30 gyermeke született).

Latifa 2002-ben, 16 éves korában szökött meg először, de Omán határában elkapták, és akarata ellenére hazahurcolták Dubajba. Ezután állítólag évekig bezárva tartották és meg is kínozták. Hasonló történt Latifa nővérével, Samszával. Ő 2001-ben apja angliai birtokáról szökött el, de két hét után Cambridge-ben elfogták, és akarata ellenére rögtön hazaröptették Dubajba, ahol bezárták, állítólagos hisztérikus rohamai miatt nyugtatókkal tömték, majd három év négy hónapra börtönbe zárták.

Latifa 2018 februárjában ismét megszökött: jetskivel, majd gumicsónakkal jutott el a nemzetközi vizekre, ahol egy egykori francia tengerészgyalogos vette fel a jachtjára. A nő Indiából az Egyesült Államokba akart eljutni, hogy politikai menedékjogot kérjen. A hajót azonban az indiai hatóságok karöltve egy emírségekbeli különleges alakulattal feltartóztatták, és Latifát ismét visszavitték Dubajba. A nő a szökése előtt készített Youtube-videóban zsarnoknak nevezte apját, aki bezárva tartja őt, nem hagyhatja el az országot, nem vezethet autót és életének minden pillanatát megfigyelik. A nő utalt arra is, hogy előző szökési kísérlete után bezárták és megkínozták.

Latifa ezután hosszabb időre eltűnt a nyilvánosság elől. 2018 végén Dubaj bizonyítani akarta, hogy Latifával minden rendben van. Ezután épp Haja hívta meg Dubajba Mary Robinsont, a z ENSZ emberi jogi biztosát. A találkozóról olyan felvételek is megjelentek, amelyeken Latifa is látható volt. Sokak szerint drogok vagy nyugtatók hatása alatt állhatott, Haja ugyanakkor azt nyilatkozta róla, hogy Latifa egy sebezhető fiatal nő, aki védelemre és segítségre szorul.

A BBC szerint azóta Haja újabb részleteket tudhatott meg arról, mi mindent kellett átélnie Latifának. Hasonlóról számol be a Daily Mail is, akinek e gy családtag azt mondta: Haja egyrészt megtudhatta, hogy férje mit tett Latifával, másrészt attól tartott, hogy ő és gyermekei is hasonló sorsra juthatnak.