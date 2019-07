Dalai láma: Ha egy nő következik utánam, akkor legyen vonzóbb is

A dalai dáma sajnálja korábbi kijelentéseit arról, mi lenne akkor, ha egy nő lenne a következő láma.

A 84 éves láma június végén adott hosszabb interjút a BBC-nek, amiben az reinkarnációs utódlásáról is szó esett. A férfi akkor azt vicceskedve megjegyezte:

Ha egy női dalai dáma következik, akkor legyen vonzóbb is.

Amikor a lap riportere visszakérdezett, hogy ezt egyébként hogy érti, arra a dáma azt úgy válaszolt, a buddhista tanítás szerint a külső és a belső szépség ugyanannyira fontos.

Azóta megbánta, amit mondott, mert közleményében most azt írja, elnézést kér mindenkitől, akit megsértett a kijelentésével, és azt is hozzátette, hogy csak egy félresikerült poénról van szó. Hozzátette azt is, hogy egész életében ellene volt a nők tárgyiasításának és mindig támogatta a nemek egyenjogúságát. Szerinte azt is többször kijelentette lámasága alatt, hogy ha több női vezető lenne a világban, akkor az egy sokkal békésebb hely lenne.

Ugyanebben a BBC interjúban újra szóba került a bevándorlás témája is. Korábban azt mondta, hogy Európa az európaiaké, a menekültek meg menjenek haza. Azóta változtatott az álláspontján, és most már azt nyilatkozta a lapnak, hogy az európai országoknak be kéne fogadniuk és tanítaniuk kéne a menekülteket, hogy azzal is célt adjanak ahhoz, hogy megszerzett tudásukkal vissza akarjanak menni hazájukba.

Friss közleményében erre is reagált: mondandóját csak félreértették, mert ő tiszteletben tartja azt, hogy sokan, akik elhagyják hazájukat, nem akarnak vagy tudnak hazatérni.

A dalai dáma maga is elmenekült hazájából, miután a kínai kormány megszállta Tibetet. Azóta emigrációban él Indiában, és reméli, hogy egyszer visszatérhet egy független Tibetbe.