Putyin megerősítette, hogy atommeghajtású orosz tengeralattjárón volt tűz

Az akkumulátorházban kiütött tűz okozta a nukleáris meghajtású orosz mélytengeri tengeralattjáró balesetét három nappal ezelőtt, derült ki csütörtökön.

Az MTI híre szerint Vlagyimir Putyin csütörtökön fogadta Szergej Sojgu védelmi minisztert a Kremlben, ezután az orosz elnök először hozta hivatalosan nyilvánosságra, hogy atommeghajtású tengeralattjáróról van szó. Az államfő Sojgutól azt a választ kapta, hogy a reaktor teljesen el van szigetelve, és a tengeralattjárón nem tartózkodik senki. Minden szükséges intézkedést megtettek, hogy megvédjék a reaktort, amely teljes mértékben üzemképes, állította a miniszter a beszélgetésről kiadott dokumentum szerint. Sojgu hozzátette, hogy a lángok a jármű akkumulátorházában lobbantak fel.

Az oroszokat azzal vádolták, hogy igyekeznek eltitkolni a 14 tengerész halálával járó baleset részleteit. A Reuters szerdai jelentése szerint egyesek már a csernobili katasztrófa utáni hallgatáshoz hasonlítják az orosz vezetés hozzáállását, már ami az információk nyilvánosságra hozatalát illeti. A védelmi minisztérium közlése szerint a jármű a tenger, illetve az óceánfenék kutatását végezte az orosz haditengerészeti flotta számára.

A baleset hétfőn történt, de csak kedden számoltak be róla hivatalosan, és csütörtökig, a szomszédos Norvégia érdeklődése ellenére sem derült ki, hogy a járműnek nukleáris reaktora van, írja a Reuters. Szerda este kiderült, hogy túlélője is van a balesetnek.

Az RT cikke alapján Sojgu azt is elmondta, a legénység civil tagja annak köszönheti az életét, hogy bezárták egy elszigetelt helyiségbe, és ezzel a tűz továbbterjedését is megakadályozták. Ahogy az a Popular Mechanics ábráján is látható, a tengeralattjárót úgy alakították ki, hogy zárható különálló helyiségekből áll, hogy megóvja a legénységet a mély tengeri extrém nyomástól.

(MTI, Reuters. RT)