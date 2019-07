Öt gyilkosságért kapott életfogytiglant a holland keresztapa

Öt gyilkosság miatt kapott életfogytiglant az egyik legismertebb holland bűnöző, Willem Holleeder, akinek az elítéléséhez a testvére által szolgáltatott bizonyítékok is hozzájárultak.

A testvére tavaly azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy valakinek meg kellett állítania Holledeert. "Tudom, hogy meg akar gyilkolni az árulásomért, nem is hibáztatom érte. Minden nap találhatnak lehetőséget arra, hogy megöljenek. Tényleg úgy érzem, hogy elárultam" - idézik Astrid Holledeert, aki titokban rögzítette a telefonbeszélgetéseiket, ezt adta át a hatóságoknak.

Hollendeer másik testvére, Sonja is együttműködött a hatóságokkal, miután a férjét, Cor van Houtot is meggyilkolták. A férfi egyébként barátja, és üzlettársa volt a most elítélt bűnözőnek.

Willem Holleeder a nyolcvanas években vált ismertté, amikor elrabolta a híres sörgyárost, Freddy Heinekent és a sofőrjét. Az elrablásban többen, köztük van Hout is segédkeztek, végül 15 millió holland guldenes váltságdíjért cserébe engedték el őket. Az emberrablás miatt később börtönbüntetésre ítélték Holleederéket, viszont azt a hatóságok sosem tudták lenyomozni, hová tűnt a váltságdíjból több milliónyi összeg.

A szabadulása után a szervezett bűnözés egyik legmeghatározóbb alakja lett az országban, majd többször is börtönbe került és szabadult, legutóbb 2013-ban.

(BBC)