A barátnőjét választotta a gyíkemberszekta helyett, az élete bánta

Sherry Shriner – önmegnevezése szerint a Legmagasabb Istenség Szolgája, Követe, Lánya és Hírvivője – akkor fogott gyanút Barbara Rogers-szel kapcsolatban, amikor a háromgyerekes anyuka kiposztolta a Facebookra, hogy ízlik neki a tatárbifsztek. Rogers barátja, Steven Minao, akivel ugyan nem voltak házasok, de férjként-feleségként beszéltek egymásról, hamarosan csúnya konfliktusban találta magát Shrinerrel, akinek a gyíkemberekről, földönkívüliekről és világvégéről szóló zavaros tanaiban hosszú évek óta meggyőződéssel hitt. Ez a konfliktus vezetett odáig, hogy Minao meghalt, Rogers pedig a bíróságon kötött ki emberölés vádjával. A nő ügyében múlt héten született ítélet: emberölésért minimum 15 évre börtönbe kerül, pedig nem szándékosan gyilkolt.



A barátomnál pisztoly volt. Ő mondta, hogy tartsam oda és húzzam meg a ravaszt. Ó, Istenem, meghalt

– ezzel hívta Rogers a 911-et Pennsylvania állambeli, tobyhannai otthonából 2017. július 15-én hajnalban, mindössze 20 perccel a tragédia után, írta a helyi média beszámolóit összefoglalva a Washington Post. A 32 éves férfi homlokát közvetlen közelről érte pisztolylövés. Mire a rendőrség kiért, már halott volt.

Rogers a részleteket tekintve ellentmondásos sztorikat adott elő a rendőröknek arról, hogy pontosan mi is történt, de a lényeg állandó volt: nem kívánta a férfi halálát.

A nyomozóknak hamar világossá vált, hogy az első látásra hétköznapi családon belüli erőszaknak tűnő tragédia mögött van egy meglehetősen bizarr háttértörténet, ennek a kulcsfigurája pedig Sherry Shriner.

Ez a középkorú, szőke asszony Ohio államból a maga részéről ugyan visszautasította, hogy szektavezér lenne, de a gyakorlatban eléggé akként működött: egy sajátos hiedelemrendszerben osztozó közösség szellemi vezetője volt.

A zavaros és szerteágazó, különféle összeesküvés-elméleteket ötvöző hitrendszer lényege, hogy közeleg a világvége, különféle gonosz lények szövetkeztek az emberiség vesztére: emberevő földönkívüliek (akik egyébként bukott angyalok), zombik, vámpírok, démonok, gyíkemberek, de a magukat embernek álcázó szörnyeket elárulják bizonyos árulkodó jelek, és orgon energiával fel lehet venni ellenük a harcot. Ehhez a küzdelemhez a GoFundMe közösségi adománygyűjtő oldalon egyszer 125 ezer dollárt sikerült is összekalapoznia Shrinernek, aki változatos csatornákon, köztük saját podcastben, a Youtube-on meg számtalan honlapon terjesztette a tanait, és azzal dicsekedett, hogy a világ 162 országából akadt ehhez közönsége.

Az asszony magát amúgy kereszténynek, ahogy fogalmazott, Dávid király unokájának tartotta, és azt hangoztatta, hogy amit mond, az a Bibliában, a Jelenések Könyvében gyökeredzik. Steve Minao valamikor a kétezres évek elején fedezte fel őt magának. Falta Shriner netes irományait, nézte a videóit, és maga is terjesztette a hallottakat saját Youtube-csatornáján, ahol más összeesküvés-elméletekre is szánt néhány videót, foglalkozott például 9/11-gyel és amerikai koncentrációs táborokkal is. Az első repedések Barbara Rogers megjelenése után jelentek meg kettejük kapcsolatán.

Szereti a vörös húst? Vámpír, világos

A tatárbifsztekes incidens csak a kezdet volt. Egy másik Facebook-posztban Rogers arról fecsegett, hogy meg szokta kívánni a vörös húst. Shrinernek, aki Rogers szemén is felfedezni vélt valami gyanúsat, hamarosan meggyőződésévé vált, hogy régi követője új barátnője valójában gyíkember, sőt,

egész pontosan egy Vámpír Boszorkány Gyík Szuper Katonával van dolga.

Shriner fejében a dolog valahogy úgy állt össze, hogy aki vörös húst eszik, az vérre szomjazik, tehát démoni megszállott, vámpír.

Az asszony nagy bánatára Minao nem a várt módon fogadta a felfedezését. Amikor figyelmeztetni próbálta, a férfi a barátnője mellé állt, szembeszegült vele, és Rogers helyett vele meg a szektájával szakított. A konfliktus és a szétválás érzelmileg mélyen megviselte Minaót, a szíve szakadt meg bele, mesélte a Daily Beastnek még 2017-ben a férfi egyik barátja.

2017 májusának végén Minao a barátnőjével az oldalán ellentámadásba ment át, Sherry Shriner-ellenes videókat kezdett posztolgatni azzal a felkiáltással, hogy leleplezi őt. A végén meggyőzte magát arról, hogy a szőke nő maga a gyíkember. A Daily Beast szerint az utolsó videójában, amelyet 4 nappal a halála előtt töltött fel, azt állította, hogy őt és a barátnőjét szorongatják a szektások, Shriner követőit mentális betegeknek hívta. Ezzel még több ellenségességet, még több zaklatást zúdított magára.

Fotó: Sherry Shriner facebook Sherry Shriner

Ilyen előzmények után jött el az a 2017 júliusi éjszaka, amikor Minao meghalt. Aznap éjjel egy bárban iszogattak Rogers-szel hajnali kettőig. Mindketten ittak pár pohárral, de nem rúgtak be. Miután hazaértek, akkor került elő a férfi fegyvere. A bíróságon előadott vallomásában Rogers azt mondta, hogy a szektaügy miatt kiborult Minao a saját homlokához nyomta a pisztolyt, megragadta a kezét, és kényszerítette, hogy húzza meg a ravaszt. Rogers egyenesen azt állította, hogy még azt sem tudta, hogy a fegyver töltve van, de ezt nem hitték el neki a nyomozók.

Az ítélet senkinek nem tetszik

A nő pere idén márciusban kezdődött, és az esküdtszék még abban a hónapban meghozta a döntést: Rogers bűnös, de az emberölésnek csak egy enyhébb megítélés alá eső változatában. Ezt olyankor állapítják meg, ha nincs egyértelmű ölési szándék, bár a tettes tudatában van annak, hogy halállal is végződhet, amit tesz. Arra, hogy Rogers milyen büntetést kap ezért, júniusig kellett várni.

A múlt hétfői ítélethirdetéskor a 44 éves nő felolvasott egy rövid beszédet, amiben arról volt szó, mennyire sajnálja a történteket, hogy nem akarta megölni Minaót, vele szerette volna leélni az életét. Míg az ügyészség az adott keretek közt kiszabható, lehető legszigorúbb büntetést kérte, a védelem enyhítő körülményként kérte beszámítani, hogy Rogers valaha a hadseregben szolgált, hogy három gyereke van és büntetlen az előélete. Végül a bíró úgy rendelkezett, hogy a minimumot adja: a nő 15 leült év után feltételes szabadlábra lesz bocsátható.

Pont ilyen büntetés szerepelt a vádalku-ajánlatban, amit Rogers még a tárgyalás kezdete előtt kapott, de visszautasított. Most is fellebbezést tervez. Az ítélettel nemcsak ő nem elégedett, hanem az ügyészség és az áldozat családtagjai sem, utóbbiak szerint felháborítóan enyhe. Minao szerettei a könnyeiket nyelték, amikor hallották. A férfi anyja szerint Rogers azonnali kivégzést érdemelne.

A gyilkosságot is beleszőtte

Sherry Shriner egyköri követője halálát és annak előzményeit is kielemezte természetesen a netes közönsége előtt. Szerinte nem volt igaz, hogy üldözték volna Rogerséket, a nő csak azért gyűlölte őt, mert leleplezte, és ezzel megnehezítette a dolgát. Shriner narratívája szerint végül pontosan az történt, amitől óvni próbálta Steve Minaót: Barbara Rogers elpusztította őt. Az Atyától tudja a részleteket is, állította. A szektavezér szerint a gyilkosság közvetlen előzménye az volt, hogy a páros elment megnézni az egyik Kaptár filmet . Rogers-ből a vér látványa előcsalogatta a démont, eltorzult az arca, amit meglátott Minao, és végre rájött, kivel él együtt. Az utolsó szavai azok voltak, hogy Sherrynek igaza volt, „hallgatnom kellett volna rá". Rogersből pedig kitört az őrjöngő, gyilkos düh.

A bírósági ügy végét Sherry Shriner már nem érte meg. 2018 januárjában osztották meg a halálhírét a követői, a halála okáról nem hoztak nyilvánosságra információt. Egy évvel sem élte túl Steven Minaót.