28 embert vettek őrizetbe ittas rollerezés miatt Koppenhágában

Egyetlen hétvége során 28 embert vettek őrizetbe ittas rollerezés miatt, közülük 24 ellen vádat is emeltek Koppenhágában, ahol a hatóságok megelégelték, hogy – elsősorban a turisták, de sokszor helyiek is – ittasan száguldoznak az utcákon.

A New York Times idevágó cikke szerint

a piás rollerezők akár 500 eurós pénzbírságot is kaphatnak, a többszörös visszaesők pedig börtönbüntetést kockáztatnak.

Az elmúlt hónapokban kifejezetten trendivé vált elektromos rollerek nemcsak Koppenhágában, hanem a világ számos, turisztikailag kiemelt jelentőségű városában gondot okoznak, hiszen a gyalogos forgalom között, általában a járdás, ám a gyalogosoknál jóval gyorsabban, akár 40 kilométer/óra sebességgel is közlekedhetnek vele. Ezzel szemben az autósok minimális sebességhatárát sem közelíti meg a rollerek teljesítménye, így az ilyen közlekedési eszközt választók szerint a járdánál jóval nagyobb balesetveszélyt rejt az autók között haladni.

Németországban és Párizsban is letiltották a villanyrollereket a járdáról, New Yorkban és környékén viszont alig néhány hete jött el a Kánaán a kétkerekű, elektromos járművek számára: ott engedélyezett a használatuk a járdán is.

Mindeközben több tanulmány jelent meg azzal kapcsolatban, hogy megnőtt a fejsérülések száma azóta, hogy a rollerek egyre népszerűbbek, mondjuk ehhez a Rutgers New Jersey Medical School szerint köze lehet annak is, hogy a rolleresek 66 százaléka nem visel sisakot. Arról ugyanakkor bizonyára nincs kimutatás, hogy hányan közlekednek ezzel az eszközzel ittasan.

A koppenhágai rendőrség hétvégi statisztikája alapján azonban az elkapottak közül 24 embert ittas, további négy szédült rollerest pedig kábítószer hatása alatti rollervezetéssel vádoltak meg.

Vi har i weekenden lavet en færdselsindsats mod el-løbehjul. 24 personer blev sigtet for spirituskørsel, mens fire personer blev sigtet for at køre på el-løbehjul under påvirkning af euforiserende stoffer. Læs om reglerne for el-løbehjul her: https://t.co/m0bcrSyc1T #politidk https://t.co/wQERcNRcOf — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 2019. július 8.

A New York Times cikk szerint Koppenhágában is több cég kínál elektromos rollereket, amiket egy mobilalkalmazással lehet rövid távra kibérelni. Január óta, amióta ezt lehet, már 13 cég kért engedélyt, ezek együtt pedig 21000 rollert üzemeltetnének a városban. A helyi közlekedési hatóság őszre ígért döntést arról, hogy hány kaphat engedélyt, és összesen hány roller üzemelhet a városban - ahol egyébként a szabályok tiltják, hogy a rollerezők a járdán vagy gyalogos övezetben közlekedjenek a járművükkel. Ennek ellenére ez mégis rendszeresen megtörténik, amit megelégelve lépett most fel határozottan a rendőrség.

Budapesten május elején indult el az első közösségi elektromos rollerszolgáltatás, a Lime, amit indulásakor az Index is kipróbált.