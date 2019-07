Lemondott a Trumpot bíráló washingtoni brit nagykövet

Lemondott Sir Kim Darroch, az Egyesült Királyság washingtoni nagykövete, akinek a pozíciója ellehetetlenült, miután nyilvánosságra kerültek bizalmas feljegyzései, melyekben rendkívül kritikus megjegyzésekkel illette Donald Trump amerikai elnököt, és komoly kételyeket fogalmazott meg adminisztrációjának működőképességéről. Az egyesült Királyság külügyminisztériuma megerősítette a BBC-nek, hogy a diplomata lemondásával véget akart vetni a két, alapvetően kivételes viszonyban álló ország elmérgesedő diplomáciai konfliktusának.

Darroch a londoni külügyminisztériumnak küldött, helyenként súlyosan bíráló hangvételű bizalmas távirataiban - amelyeket valaki eljuttatott a Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi brit tömeglapnak - egyebek mellett azt írta, hogy Trump elnöksége alatt a Fehér Ház "egyedülálló mértékben működésképtelenné vált", a kormányzati munkát "késhegyig menő" belvillongások jellemzik és az elnök pályafutása "dicstelen véget érhet".

Darroch - az egyébként az amerikai média által közölt bennfentes információkkal egybevágó - értékelésében valószínűtlennek tartja, hogy a Trump-kormányzat a jelenleginél valaha is "számottevően normálisabb, kevésbé működésképtelen, kevésbé kiszámíthatatlan, kevésbé megosztott, diplomáciailag kevésbé kétbalkezes" lesz.

Trump szinte azonnal bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolattartást a diplomatával, keddi Twitter-bejegyzéseiben pedig "félnótásnak", "igen ostoba fickónak" nevezte a brit nagykövetet. Az amerikai elnök Theresa May leköszönő brit miniszterelnököt is leteremtette - nyilván őt is egy posztban -, Trump szerint ugyanis ő hiába adott jó tanácsot, hogyan intézze kollégája a Brexitet (a jó tanács az lett volna, hogy megállapodás nélkül váljon ki az EU-ból), May "a saját ostoba módján" intézte a tárgyalásokat, és kudarcot is vallott, "az egész egy katasztrófa".