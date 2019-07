Felzaklatta Németországot, hogy gyerekek erőszakoltak meg egy lányt

Németországban – ahogy Magyarországon is bizonyos esetekben – 14 év a büntethetőség korhatára, így fordulhatott elő, hogy két gyereket a német rendőrök szabadon engedtek abból a bandából, amelynek tagjai a múlt héten megerőszakoltak egy 18 éves lányt. A banda három másik tagja is éppen csak elérte a számonkérhetőségi korhatárt, 14 évesekről beszélünk.

Az eset pénteken, Mülheim an der Ruhrban történt egy játszótér mellett, az erdő szélén, ahol az áldozatot hosszan és gyötrelmesen megerőszakolták. A lányt kórházba kellett szállítani.

A történtek után a rendőrök elfogták a gyanúsítottakat, és kedden hatalmas médiafelhajtás mellett közülük néhány elhagyhatta a rendőrséget, míg a többiek szülei rokonai megérkeztek az épülethez. A Bild szerint az egyikük anyja, aki nem beszélt németül, azt mondta, az ő gyereke ott volt a helyszínen, de nem csinált semmit.

Volt média, amely megemlítette azt is, hogy az elkövetők bolgár származásúak.

A német közéletben pedig fellángolt a vita, hogy a 14 éves korhatárt lejjebb kellene szállítani, hogy 12 éveseket is bíróság elé lehessen állítani. A BBC tudósításában felsorolja azokat az országokat, amelyekben már fiatalabb korban is számon lehet kérni a bűncselekménnyel gyanúsítottakat: Angliában és Walesben például már 10 évesen elszámoltatható egy gyerek, Belgium, Hollandia ás Skócia is 12 évnél húzta meg a határt, Franciaországban 13 év a büntethetőség korhatára.

Az ügyben megszólalt Christine Lambrecht német igazságügyi miniszter, akit bár felháborított az eset, arról beszélt, hogy egy ügyből nem szabad kiindulni, és szerinte a számonkérhetőséghez muszáj valakinek legalább 14 éves fejlettségi szintet elérnie.

Szerdán az a hír is napvilágot látott, hogy vasárnap este tízkor egy buszról leszálló 15 éves lányt is megtámadtak a városban, és annál az esetnél is az egyik résztvevő gyerekkorú, 11 éves. A többiek azonban 16-17 évesek, ellenük szexuális zaklatás a vád.

