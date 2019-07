Szélsőjobboldali szervezet az identitáriusoké, a német titkosszolgálat figyeli őket

Az Identitárius Mozgalom szélsőjobboldali szervezet, és így a hírszerzés rendelkezésére álló összes eszköz felhasználható a szervezet németországi tagjainak megfigyelésére, írja egyéves vizsgálata után a német belső elhárítás, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV).

A német elhárítás megállapította, hogy az Identitárius Mozgalom célja a nem európai származású emberek megfosztása a demokratikus társadalmi részvétel lehetőségétől, és diszkriminálják őket, amivel megsértik emberi méltóságukat. A mozgalom "soha nem lesz képes vele közös kultúra részeként elismerni olyan embereket, akik etnikailag eltérnek tagjaitól", és ez összeegyeztethetetlen a Német Szövetségi Köztársaság alaptörvényével, állapították meg. Az adatok szerint a mozgalomnak Németországban mintegy 600 tagja lehet.

„Korai vészjelző rendszerként nekünk nem csak azokra kell odafigyelnünk, akik erőszakra törekszenek, hanem azokat is észre kell vennünk, akik szóban játszanak a tűzzel" - mondta a BfV elnöke, Thomas Haldenwang.

Az Identitárius Mozgalom három évvel ezelőtt került a német elhárítás látókörébe, és azóta gyanús szervezetként figyelték. Azóta az Európa-szerte hálózatot alkotó szervezet több nyilvános akcióval is igyekezett minél több embert megnyerni elméletének, miszerint állítólag létezik egy olyan politikai törekvés, hogy Európa őslakos népességét többségében muszlim bevándorlókra cseréljék le, írja az MTI. Ilyen szólamokat magyar parlamenti erőtől is hallhattunk már, sőt maga Orbán Viktor is beszélt már arról, hogy „nemzetközi hálózatok hazai fiókintézményei egy olyan Európát képzelnek el, amelyben részleges lakosságcsere történik, idegen népelemeket engednek be a világ más részeiből”.

Haldenwang szerint „ezek a szellemi gyújtogatók az emberek egyenlőségét és magát az emberi méltóságot kérdőjelezik meg". A közleményben azt írják, hogy a mozgalom immár túllépett azon, hogy pusztán gyanús legyen, és "világosan a szabad, demokratikus berendezkedés elleni szélsőjobboldali törekvés".