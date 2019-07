Barry lecsapott, de a vihar java még hátravan

A Barry nevű trópusi vihar folytatja az útját az amerikai Lousiana államban, heves esőzést, árvizeket és lakhatatlanná vált otthonokat hagyva maga után – írja a BBC.

Útban a partok felé Barry még egyes kategóriájú hurrikánná fejlődött (ezzel ez lett a szezon első hurrikánja), a legerősebb széllökései akkor elérték az óránkénti 120 kilométeres sebességet is, és az amerikai Országos Hurrikánközpont (NHC) életveszélyes vihardagályra figyelmeztetett Louisiana és Mississippi partjainál, valamint heves esőzésekre, hirtelen áradásokra, erős, fákat kicsavaró és áramszünetet okozó szelekre.

A hurrikánból aztán időközben trópusi viharrá szelídült, mire magyar idő szerint szombat este partot ért a louisianai Intracoastal City közelében. Ezzel együtt továbbra is pusztítással fenyeget: a széllökések ugyan 96 kilométer per órásra csillapodtak, az igazi veszélyt azonban a heves és nagy mennyiségű eső és az emiatt fenyegető áradások jelentik. A vihar 13 kilométer per órás sebességgel vonul északnyugati irányba, ez a lassú tempó azt jelenti, hogy a heves esőzések és az áradásveszély hosszan el fognak nyúlni, az előrejelzések szerint katasztrofális árvizekre kell számítani az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti partszakaszának egy részén.

Több ezer embert már evakuáltak is a legveszélyeztetettebb részekről, és a cikk írásakor a poweroutage.us térképe szerint már közel 150 ezren maradtak áram nélkül. A New Orleans-i Louis Armstrong Nemzetközi Repülőtér minden járatát törölték. Donald Trump amerikai elnök szükségállapotot hirdetett Louisiana államban. A New Orleanstól délkeletre fekvő Plaquemines megyében már biztosan áttörte a töltést az áradás, a víz több településen is elöntötte az utcákat, a szél fákat csavart ki, sok ház vált lakhatatlanná.

Flooding on Jean Lafitte Blvd. (LA45) pic.twitter.com/W5uaKxQWNe — Paul Dudley (@Pauldudleynews) July 13, 2019

A legkomolyabban várhatóan a New Orleanstól nyugatra fekvő területet fogja sújtani. Korábban félő volt, hogy magára New Orleansra is lecsap, de az állam legnépesebb városát ezúttal végül elkerüli a vihar. A város egyébként a korábbiaknál felkészültebb: az 1800 ember halálával járó 2005-ös Katrina hurrikán pusztítása után megerősítették árvízvédelmét.

Ahogy a Barry tovább halad Louisiana belseje felé, tovább csillapodik, és várhatóan még vasárnap trópusi depresszióvá minősül le. A ciklon útját a CNN térképén lehet nyomon követni.

A pusztító viharok és a klímaváltozás összefüggéseiről korábban ebben a cikkben írtunk részletesen.