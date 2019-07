419 év börtönre ítélték a charlottesville-i halálos gázolót

Másodszor is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a neonáci férfit, aki 2017-ben a Virginia államban lévő Charlottesville-ben halálra gázolt egy antifasiszta tüntetőt, amikor a tömegbe hajtott. A 22 éves James Alex Fieldset június végén ítélték először életfogytiglanra. Hétfőn a második életfogytig tartó büntetést a bíró, Richard Moore megtoldotta még 419 évvel az esküdtszék javaslatára, számolt be róla az MTI.

A bíró azzal indokolta a döntést, hogy Fields terrorcselekményt követett el, mikor a tüntetők közé hajtott az autójával. Az ügy hátteréről részletesen ebben a cikkben írtunk.

Az egész egy szobor miatt történt, a város vezetése úgy döntött, hogy Robert E. Lee tábornok szobrát eltávolítják. Ezért érkeztek a városba fehérek felsőbbrendűségét hirdető fajgyűlölők is, de megjelent egy csoport, aki a szobor eltávolítása mellett tüntetett. Ebbe a tömegbe hajtott bele a férfi.