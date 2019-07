22 ember halt meg Pakisztánban a heves esőzések miatt

Legalább 22 ember meghalt Pakisztánban a súlyos esőzések és áradások miatt, számolt be róla az MTI. A Nílam-völgyben található Leszva helység környékén legalább 150 ház is megsemmisült, közölte a katasztrófavédelmi hatóság szóvivője. Ezenkívül két mecset és egy piac is megsemmisült.

A mentőcsapatok már a helyszínen vannak, azonban a következő napokban újabb esőzésekre lehet számítani, ami nehezítheti a hatóságok munkáját. Az otthon nélkül maradt lakosokat egy szomszédos településre szállították.

A térségben júniustól szeptemberig tart a heves esőzésekkel járó monszunidőszak, amely rendszeresen okoz árvizeket és fölcsuszamlásokat. Pakisztánban azonban még áprilisban, a monszunidőszak kezdete előtt is 49 ember vesztette életét, és további 175 sérült meg a heves esőzések okozta tető- és falomlásokban.

Pakisztán történetében 2010-ben volt a legsúlyosabb árvíz, amikor a rendívül heves monszunesőzés 2000 ember halálát okozta és több mint 20 millió ember otthonát rongálta meg.