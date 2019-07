A berlini hatalmi játszmában végül Merkel utódjelöltje lett a védelmi miniszter

Nagy meglepetésre az Angela Merkel utódjaként emlegetett Annegret Kramp-Karrenbeauer, a CDU elnöke lett a védelmi miniszter Németországban, miután a poszt megüresedett az Európai Bizottság elnökévé választott Ursula von der Leyen távozásával.

A döntés azért váratlan, mert berlini kormányzati körökben az utolsó pillanatig úgy tudták, hogy Jens Spahn eddigi egészségügyi miniszter kerül a védelmi tárca élére. Spahn állítólag már fel is készült az átadás-átvételre, igyekezett lezárni eddigi ügyeit az egészségügyi tárcánál.

Köztudott ugyanakkor, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer és Jens Spahn komoly vetélytársai egymásnak a CDU-n belül. A fiatal és ambiciózus Spahn a 2015-ös menekültválság óta bírálta Merkelt, és sürgetett nyílt, tabumentes vitát a tömeges migráció következményeinek kezeléséről.

Merkel tavaly decemberben maga mondott le a CDU elnökségről. Utódjának Annegret Kramp-Karrenbauert szánta. A posztért azonban Jens Spahn és Friedrich Merz is ringbe szállt. Spahn ugyan már az első fordulóban kiesett, de hívei ezután nagyrészt Merzet támogatták. Végül Annegret Kramp-Karrenbauer csak szűk többséggel tudta elnyerni el a CDU elnöki posztját.

Az Európai Bizottság élére kerülő Ursula von der Leyen távozása miatt a napokban még maga Angela Merkel is úgy nyilatkozott, hogy a védelmi miniszteri posztot a lehető leghamarabb be kell tölteni, a Bundeswehr ugyanis nem maradhat irányítás nélkül. Erre a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az lett volna, ha egy kormánytag, például Jens Spahn veszi át a tárcát. Ha kívülről jön a jelölt - mint Annegret Kramp-Karrebauer, aki csak pártelnök, de nem tagja a kabinetnek - akkor rendkívüli parlamenti ülést is össze kell hívni, a jelöltet meg kell hallgatni, azaz a folyamat jóval hosszabb.

Ursula von der Leyent kedden este választotta meg az Európai Parlament a Bizottság elnökének. Egészen kedd délutánig mindenki úgy könyvelte, hogy Jens Spahn veszi át a helyét a védelmi tárca élén. A fordulat kedd délután következhetett be, miután Merkelnek a minisztercserékről a CDU elnökével, azaz Annegret Kramp-Karrenbauerrel is egyeztetnie kell.

Feltehetően az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy jobban erősítheti a CDU elnökét, ha a kormánynak is tagja lesz. És ez rá is fér Kramp-Karrenbauerre, mert bakijai és félreérthető nyilatkozatai miatt népszerűsége az elmúlt hetekben eléggé visszaesett, az EP-választásokon sem hozta a várt eredményt, és egy felmérés szerint a németek 70 százaléka nem szeretné, ha ő venné át Merkel helyét a kancellári poszton.