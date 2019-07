Duterte: Maga gyengeelméjű, ha azt hiszi, nemzetközi bíróság elé állok

Múlt héten számoltunk be arról, hogy az az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa vizsgálatot indított a Fülöp-szigeteki drogellenes háborúban meggyilkolt ezrek ügyében, a vizsgálatot Magyarország nem támogatja. A manilai kormány 5300 gyilkosságról tud, álláspontjuk szerint rendőrök követték el őket az önvédelem jegyében.

A Reuters most arról számolt be, hogy egy tévés interjúban Rodrigo Duterte azt mondta, soha nem fog nemzetközi bíróság elé állni tömeggyilkosság miatt, és "hülyeség" lenne, mert szerinte az ország igazságszolgáltatási rendszere nagyszerűen működik.

"Csakis Fülöp-szigeteki bíróság elé fogok állni, amit Fülöp-szigeteki bíró vezet és az ügyészek is Fülöp-szigetekről származnak. Nem fogok fehér emberek kérdéseire válaszolni bíróságon. Maga bizonyára gyengeelméjű, ha ezt gondolja" - mondta a lázas hangon az interjúban kedd délután. "Nekünk itt megvannak a saját bíróságaink. Francba is. Miért kéne engem máshova vinni? Nem szeretném. Megvan a saját országom, ami működik. Az igazságszolgáltatás működik itt. Tudom" -mondta.

Az ellenzői szerint ez persze nem így van, hiszen a rendőrök büntetlenül gyilkolhatnak a drogellenes háború jegyében, így sok ártatlan ember élete is veszélyben forog, illetve kiolttatott.

A 74 éves Duterte korábban már nyilatkozott olyat is, hogy annyira elkötelezett a drogellenes háborúja mellett, hogy akár hajlandó érte a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (angolul International Criminal Court, ICC) elé is állni, vagy börtönbe menni. De nem sokkal azután, 2018 februárjában megkezdődött a gyilkosságok nemzetközi kivizsgálása, elrendelte, hogy a rendőrök ne működjenek együtt a vizsgálatban az ICC-vel, sőt, az ország ki is lépett a szervezetből.