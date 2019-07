Putyin az ukrán területeken engedélyezi az orosz állampolgárság könnyített megszerzését

A délkelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megye összes lakosára kiterjeszttette az orosz állampolgárság könnyített megszerzésére vonatkozó rendelet hatályát szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök - írja az MTI.

Putyinnak az orosz állampolgárság könnyített megadását engedélyező, április 24-én kiadott rendelete eredetileg a Donyec-medencének csak a szakadárok által felügyelt részének lakóira vonatkozott, most azonban kiterjesztette azt az ukrán kormányerők által ellenőrzött területen élőkre is. A könnyített honosítás lehetőségét később kiterjesztette a Krímet és Szevasztopolt a félsziget Ukrajnától történt orosz elcsatolása, 2014. március 18. előtt elhagyó ukrán állampolgárokra és hontalan személyekre, továbbá azok gyerekeire is.

Az orosz elnök még április végén mondta azt, hogy Oroszország nemcsak a szakadár "népköztársaságok", hanem egész Ukrajna lakói számára kész megkönnyíteni az orosz állampolgárság megszerzését. A gyakorlatot az ukrán belügyminisztérium törvénytelennek minősítette, az EU pedig júniusban közölte, hogy nem fogja elismerni a könnyített honosított eljárás keretében kiadott orosz útleveleket.

A szakadár régiók lakosai június 14-én kezdték el átvenni az orosz személyi okmányokat Oroszországban.

Az orosz ellenzéki Dozsgy televízió honlapján a kijevi védelmi minisztérium adataira hivatkozva szerdán azt közölte, hogy Luhanszk megyében a városok nagy többsége, Donyeck megyében pedig valamivel több, mint a fele áll az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alatt.