Nem szabadulhat óvadékkal a gyerekekből szexhálózatot építő Epstein

Nem szabadulhat óvadék ellenében az előzetesből a gyereklányokból szexhálózatot építő amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein. A bíróság szerint ugyanis a férfi veszélyt jelent a társadalomra, és "semmilyen pénz nem válthatja ki ezt", írja a The Guardian.

Epstein ügyvédjei korábban azzal érveltek az óvadék mellett, hogy védencük nem jelent veszélyt a közösségre. Óvadéknak az üzletember 77 millió dollár értékűre becsült manhattani luxuslakását ajánlották fel, és egyben azt kérték, hogy Epstein a lakásában várhassa ki a bírósági tárgyalást. Ezt most a bíróság elutasította.

A milliárdos Jeffrey Epsteint tizenegy éve olyan befolyásos támogatók segítették, és olyan enyhe büntetéssel úszta meg kiskorú lányok szexuális zaklatását, hogy úgy tűnt: a VIP-ügyfelek vagyonkezeléséből brutálisan meggazdagodott 66 éves férfit igazán soha nem vonják felelősségre. ( Az Epstein-ügy hatására le is mondott Donald Trump amerikai munkaügyi minisztere, Alexander Acosta, aki annak idején a dél-floridai körzet szövetségi főügyésze volt. Ő kötött ugyanis meglepően nagyvonalú alkut Epsteinnel 2007-ben: a férfi ügyét nem vizsgálják szövetségi szinten, cserébe két prostitúciós vádpontban bűnösnek vallja magát, amiért kap néhány hónapnyi kap.)

Július elején azonban ismét őrizetbe vették, és vádat is emeltek ellene, és ha bűnösnek találják, akkor a milliárdos ezúttal már akár 45 évet is kaphat. Hivatalosan egyrendbeli, szexuális célú, kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelemmel és egyrendbeli, a fenti céllal működtetett bűnszövetkezetben való részvétellel vádolják.

A bírósági dokumentumokban foglalt vádak szerint

Epstein 2002 és 2005 között a New York City-i és floridai, Palm Beach-i otthonában molesztált kiskorú lányokat, akár 14 éveseket.

Tudta, hogy kiskorúak, mert a lányok szóltak neki.

Meztelenül, vagy félmeztelenül kellett masszázst adniuk neki. Egy idő után a férfi maszturbálni kezdett, megkérte a lányokat, hogy érjenek hozzá, és ő is hozzáért a lányok nemi szervéhez.

Volt, hogy ő szervezte le a találkát, máskor az asszisztenseit kérte erre.

Fizetett a lányoknak a szexért, és azért is, ha azok új lányokat hoztak be a körbe. Így lényegében egy hálózatot épített ki, az áldozatokat napi szinten zaklatta.

Epstein egy manhattani börtönben van. A nyomozók előzetesen levélben figyelmeztettek minden döntéshozót, hogy óriási a kockázata annak, hogy a férfi elszökik (három útlevele, 15 autója és két magánrepülője van, sokat élt külföldön), vagy megpróbálja a tanúkat, feltételezett áldozatokat befolyásolni. Az ügyészség szerint útlevelei között hamisat is találtak: Epstein fotója, de egy teljesen idegen osztrák név szerepelt a papíron. A széfében emellett több mint hetvenezer dollárnyi készpénzt és 48 darab gyémántot is találtak. A nyomozók fiatalkorú lányok meztelen fotóinak százait, de lehet, hogy ezreit is lefoglalták a férfi manhattani ingatlanában. Epstein nem vallotta magát bűnösnek.

