A kampányban bárki megsimogathatja, és saját Twittere is van

24-en vannak még versenyben a Donald Trump ellen készülő demokraták elnökjelöltségéért. Sok hasonló ígéretet láthatunk: választási reform, a Trump-féle klímapolitika elvetése, jobb bérek a középosztálynak, az egészségügyi ellátás elérhetővé tétele szélesebb rétegeknek. A kisebb jelölteknek nem olyan könnyű kitűnni a mezőnyből, habár az első tévévitákon már lett volna erre lehetőségük.

A magyar politikusok egy része ilyenkor nemes egyszerűséggel elültet egy fát egy óvodában, pózol egy kicsit a gyerekekkel és ezzel el is van intézve a cukiságkampány. Amerikában viszont ennél egy kicsit komolyabban veszik a gyerekek politikai kampányban való felhasználásáról szóló tilalmakat, úgyhogy a jelöltek kénytelenek voltak egy kicsit kreatívabb eszközökhöz folyamodni. Nem is kellett nagyon sokat ötletelni, mert megtalálták azt az egy nagyon cuki dolgot, amit az amerikaiak többsége igencsak szeret: a kutyát.

Ebadta népszerűség

Az amerikai elnökök kutyaimádata elég régre nyúlik vissza. Herbert Hoover volt az első elnökjelölt, aki politikai célokra használta fel házi kedvencét. Azért, hogy finomítson a közvéleményben róla kialakult képen – miszerint ő egy szigorú ember – a kampány során elterjesztett magáról egy olyan fotót, amelyen kutyájával, King Tuttal látható. Ez be is jött neki, legalábbis megnyerte a választást és 1929 és 1933 között ő volt az Egyesült Államok 31. elnöke.

Ezt nézve meglepőnek tűnhet, hogy 100 év óta Donald Trump az első amerikai elnök, akinek nincs kutyája. Pedig kutyával kampányolni már csak azért is bölcs döntés, mert az amerikai otthonok 62 százalékában jelen vannak, sőt ma már nem házőrzőként, hanem inkább családtagként tekintenek rájuk. Ráadásul azokat a szavazókat is meg tudják hódítani, akiket mondjuk a gyerekek nem, illetve még mindig tartja magát a mondás, hogy aki az állatokat szereti, az rossz ember nem lehet. Nem csoda tehát, hogy a demokrata elnökjelölti kampányban is képviseltetik magukat az ebek, akiket a qz.com listázott.

Joe Biden és Major

A felmérések szerint Barack Obama volt alelnöke vezeti a versenyt, noha a június végi első demokrata tévévitákból nem jött ki jól, láthatóan csökkent a népszerűsége. Biden áprilisban az indulásának bejelentésekor azzal vádolta meg Trumpot, hogy lerombolja az amerikai demokráciát. Ehhez az erős üzenethez pedig még német juhászának neve is passzol, kedvencének ugyanis a Major nevet adta, aminek jelentése „Őrnagy". Függetlenül attól, hogy fajtiszta, Major mentett kutya, akit Biden eleinte ideiglenes gazdaként gondozott, majd örökbe is fogadta.

Meet Major Biden. Former Vice President @[Joe Biden] has a new four-legged addition to his family: a German shepherd adopted from the Delaware Humane Association. https://t.co/JfB1IpVHfw pic.twitter.com/6SoWoJPypT — CNN (@CNN) November 17, 2018

Elisabeth Warren és Bailey

A harmadik legesélyesebb induló, Elisabeth Warren a lehető legjobb pozícióban van – már ami a kutyáját illeti. Massachusetts állam szenátora ugyanis egy golden retriever boldog tulajdonosa. Ez az egyik legnépszerűbb fajta az Egyesült Államokban, és rendkívül emberszerető természete miatt alkalmas is arra, hogy a kampányeseményen mindenki megsimogassa, ahogy azt Warren Twitter-bejegyzése is mutatja.

Bailey snoozed all the way home from New Hampshire – campaigning is tiring work for a dog! Check out his view from Saturday's event in Manchester. pic.twitter.com/OwKxQG0oYv — Elizabeth Warren (@ewarren) 2019. január 16.

A mezőnyből az egyéves golden retriever tűnik fel a leggyakrabban a kampányeseményeken, és saját Twitter-felhasználója is van.

Pete Buttigieg és Buddy

Egy indianai kisváros nyíltan meleg polgármestere, Pete Buttigieg egészen más stratégiát választott a kutyakampányában: decemberben egy félvak keverék kutyát fogadott örökbe egy állatmenhelyről férjével. A többiekhez hasonlóan Twitteren is megmutatta a nagyvilágnak Buddy nevű négylábúját. Az, hogy nem pedigrés kedvencet választott, jó pont lehet az állatvédőknél, ahogy az is, hogy korábban kutyás választókra tekintettel a városok zöldterületeinek bővítését szorgalmazta, ami a környezetvédőknek lehet szimpatikus.

Let me formally introduce you to our new dog Buddy. Buddy is a big source of joy in our household. Like his “brother” @firstdogtruman he represents the many loving dogs in shelters who need homes. pic.twitter.com/UaDr4g0FAP — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 2018. december 19.

Beto O'Rourke és Artemis

Az első tévévitában nem annyira meggyőző Beto O'Rourke korábban kongresszusi képviselőként dolgozott, és márciusban jelentette be, hogy elindul a választásokon. Artemis már gazdája 2018-as texasi szenátori kampányában is sokszor megjelent, és O'Rourke abban a nyílt levélben is megemlítette, amit támogatóinak írt, miután vesztett Ted Cruz ellen. O'Rourke olyannyira a kampány részévé tette házi kedvencét, hogy még a Vanity Fair magazin címlapján is együtt pózoltak. A közismerten kutyabarát politikus korábban Facebookon közvetítette, ahogy szökött kutyákat vesz fel a kocsijával.

Kids and I agree that Artemis is best in show. #NationalDogShow pic.twitter.com/LahNLojca0 — Rep. Beto O'Rourke (@RepBetoORourke) 2017. november 23.

Nem mindenki kutyul

Szürke zónában van Cory Booker New Jersey-i szenátor, aki egy őt megkérdező kisfiúnak azt válaszolta, hogy amennyiben megnyeri az elnökválasztást, szeretne a Fehér Házba egy kutyát. Ő egyébként arról is híres, hogy newarki polgármestersége alatt megmentett egy utcán fagyoskodó kutyát. Kamala Harris kaliforniai szenátor pedig – bár saját kutyája nincs – előszeretettel posztol állatokat Twitterére.

Vannak azonban, akik a négylábús képek sikere ellenére se szálltak még be a cukiskodásba: a 2016-os előválasztási kampányban ismerté vált Bernie Sanders vermonti szenátor, Amy Klobuchar minnesotai szenátor se tagja a kutyával kampányolók klubjának.

