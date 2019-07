Maszkos ellentüntetők támadtak a kormányellenes demonstrálókra Hongkongban

Maszkos ellentüntetők támadtak vasárnap a hongkongi kormányellenes tüntetések résztvevőire az egyik pályaudvaron, így most a szombati, a városvezetést támogató megmozdulások után a két tüntető fél között is tettlegességig fajult a konfliktus a városban – írja az AFP.

Vasárnap ismét több tízezren vonultak utcára Hongkongban, hogy tiltakozzanak a kiadatással kapcsolatos törvénytervezet, valamint a város Peking-barát kormányzata ellen. A felvonulás tervezett útját a rendőrség biztonsági okokra hivatkozva lerövidíttette a szervezőkkel, ám az utcára vonuló tömeg egy része a tiltás ellenére folytatta a menetet az engedélyezett végponton túl.

Fotó: Jerome Favre / MTI / EPA

Tüntetők egy csoportja úttorlaszokat állított fel, megbénítva a járművek közlekedését, egy másik csoport pedig Peking hongkongi képviseleti irodájához vonult, az épületet néhányan tojással dobálták meg, míg mások falfirkákat festettek fel. A demonstráció ugyan napközben békésen zajlott, estére azonban a tiltakozók több helyen is összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt vetettek be, mire a tüntetők válaszul palackokkal dobálták meg őket. Az egyik vasútállomáson egy kormánypárti csoporttal is összecsaptak a tüntetők, akik

maszkokban, botokkal felszerelkezve támadtak rájuk, és több embert, köztük tudósítókat is megsebesítettek.

Fotó: Edgar Su / Reuters

A kínai kormány közleményben ítélte el az erőszakos cselekményeket: a tüntetők magatartását megengedhetetlennek minősítették, és kiemelték, hogy az kihívást jelent a központi kormányzat fennhatóságára nézve. Az iroda megerősítette Peking korábban is hangsúlyozott álláspontját arra vonatkozóan, hogy teljes mértékben támogatja a hongkongi rendőrség intézkedéseit és a bűnösök felelősségre vonását.

A hétmillió lakosú, különleges közigazgatási státusszal rendelkező Hongkong 1997 óta autonómiát élvez, de sokak szerint Peking egyre szigorúbb ellenőrzés alá vonja a várost, ahol fokozatosan igyekszik növelni befolyását. Az ellenzéki tüntetéshullám a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet kapcsán indult idén áprilisban. A tervezet lehetővé tenné, hogy Hongkong olyan feleknek – köztük Kínának és Tajvannak – adhasson ki gyanúsítottakat, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye.