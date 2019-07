Legalább 12 indiai orrszarvú pusztult el az Indiát sújtó áradásokban

Legalább tizenkét ritka, veszélyeztetett indiai orrszarvú pusztult el a Kaziranga Nemzeti Parkban, miután az Északkelet-Indiát sújtó áradások miatt a park területének jelentős részét is elöntötte a víz – írja az MTI.

A park igazgatója vasárnap elmondta, az áradások a park területének 90 százalékát érintették. Az állatok nagy része megpróbált a magasabban fekvő pontokra menekülni, és sokan közülük menedéket is találtak az ilyen természeti katasztrófák miatt épített mesterséges magaslatokon. Mintegy hatvan állatot így is a park alkalmazottainak kellett megmenteni, de többségüket már szabadon is engedték a vadonban.

Más példányok nem voltak ilyen szerencsések: legalább tizenkét indiai orrszarvú pusztult el, ezzel pedig július 13. óta több mint 140 állat, köztük rinocéroszok, egy elefánt, egy vaddisznó és különböző szarvasfajták pusztultak el az áradások miatt.

Mostanra a víz már elkezdett apadni, de még mindig a park területének hatvan százalékát borítja. Az Asszám államban 430 négyzetkilométeren elterülő nemzeti park szerepel az UNESCO világörökségi helyszíneinek listáján. A parkban él a világ egyszarvú rinocéroszainak, más néven az indiai orrszarvúknak a kétharmada. A populáció legutóbbi megszámlálásakor, 2015-ben 2401 orrszarvú volt a parkban.

Az indiai monszun júniustól szeptemberig tart, és heves esőzésekkel jár. Idén júliusban már több mint 200 ember halt meg az esőzés miatt, többségük Asszámban és a keleti Bihar államban vesztette életét.