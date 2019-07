Lájkvadászatra használták fel a tinilány meggyilkolását

A tizenhét éves Bianca Devins idén végzett a középiskolában, és azt tervezte, hogy ősszel pszichológia szakon tanul tovább az egyetemen. A nyári szünetben, július második hétvégéjén izgatottan készülődött egy New York-i koncertre, az otthonától több órányi autóútra. Nem egyedül ment: két hónappal korábban ismerkedett meg a huszonegy éves Brandon Clarkkal az Instagramon. Egy ideig csak a platformon üzengettek egymásnak, aztán a kapcsolat élőben is folytatódott, míg végül már egymás családjával is találkoztak.

A hazafelé vezető úton aztán a két fiatal valamiért veszekedni kezdett – találgatások szerint azért, mert a lány egy másik fiúval csókolózhatott.

Clark ezután elvágta Bianca nyakát, a holttestével szelfizni kezdett, a fotókat pedig feltöltötte az internetre.

Clark azon a szombaton előbb egy idézetet osztott meg a huszonnégy óra után eltűnő Instagram-sztoriba a Harcosok klubjából („Olyan élet ez, ami percről percre véget ér”), majd egy rockszámból idézett: „Itt jön a pokol. Ez a megváltás, ugye?” Rövid bemutatkozó szövegként pedig ezt írta: „1997. 10. 06. – 2019. 07. 14. Tudd, hogy most már nem érzek fájdalmat.”

Az ezután következő képet már vasárnap hajnali hat körül töltötte fel, ezen a lány véres holtteste volt, ami alá azt írta:

Sajnálom, Bianca.

A fotókat nemcsak az Instagramra, hanem a 4chan és a Discord nevű gamer fórumra is feltöltötte. Utóbbira egy közeli képet is posztolt a lány elvágott torkáról.

A rendőrség reggel fél nyolc környékén a képek láttán több aggódó bejelentést is kapott Discord-tagoktól az Egyesült Államok több államából. Clark ezután saját maga hívta a rendőrséget a helyszínről, a telefonban pedig „gyanús állításokkal” utalt a gyilkosságra.

A kiérkező rendőr egy utca végi fás részen talált rá Clarkra, amikor viszont elkezdett közelíteni felé, a fiú nyakon szúrta saját magát. Ezután ráfeküdt a ponyvára, amivel a lány testét korábban letakarta,

közben még vérző nyakkal csinált egy képet a mellette heverő, szinte lefejezett holttesttel, és posztolta az internetre.

Rövid dulakodás után a rendőrség letartóztatta Clarkot, akinek az életét egy életmentő beavatkozással végül sikerült megmenteni.

A gyilkosság után ugrott meg az áldozat követőinek a száma

A többi felhasználó jelentései ellenére a fotók még sokáig, legalább húsz órán keresztül elérhetőek voltak.

Ez épp elég idő ahhoz, hogy azok rengeteg emberhez eljussanak, és megállás nélkül tovább terjedjenek az interneten.

A saját magát az internet segglyukaként definiáló 4chan fórum felhasználói (korábban Clark és maga Bianca is aktív felhasználók voltak) szabályosan éltették a gyilkosságot a fotók láttán, „egy újabb 4chan gyilkosság” címszó alatt. A fiatal lány haláláról sértő, nőgyűlölő és áldozathibáztató módokon beszéltek, a fotókat pedig különféle szadista mémekre szerkesztették rá. Ez az az oldal, ahol teljesen anonim módon, szabályok vagy törvények nélkül lehet konkrétan bármiről beszélni.

Az új-zélandi merénylő élőben közvetítette a támadást Az internetre feltöltött gyilkosság óhatatlanul is felidézi az ötven halálos áldozatot követelő márciusi christchurch-i mészárlást. A 28 éves elkövető két mecsetnél lövöldözött Új-Zélandon, és tizenhét percen keresztül az egészet végig közvetítette élőben a Facebookon. A mészárlás úgy volt kitervelve, a közel 80 oldalas kiáltványtól kezdve a közel húsz percen keresztül tartó élő Facebook-közvetítésig, hogy arra minél több médiatermék, vagy csak egyszerű internetező felfigyeljen, minél hevesebben ossza meg a terrortámadás apró részleteiről szóló információkat, minél inkább háborodjon fel, vagy éppen értsen egyet, de leginkább legyen totális zavarban, hogy mégis mi történt. A mészárlást kétszázan követték élőben a Facebookon, és egyikük sem jelezte a videót a moderátoroknak. Az első jelentés a moderátorokhoz 12 perccel a közvetítés vége után érkezett be.

Hétfőre pedig, amikor a rendőrség hivatalosan közölte, hogy a meggyilkolt lányról készült fotók valódiak és nem manipuláltak, a képek az internet rejtettebb fórumairól már rég átléptek a mainstream világába: a Twitteren egyre csak szaporodott a #RIPBianca hashtag.

Ezzel együtt jött a kíváncsiság is: a felhasználók a fotók után kutatva elkezdték keresni a neten Clark és Bianca adatlapját is.

Biancának a meggyilkolása előtt alig kétezer követője volt az Instagramon, ez mostanra 160 ezer fölé ugrott, úgy, hogy valószínűleg mindenki tudja, a lány nem fog új képet feltölteni.

Clark profilja pedig egészen hétfőig elérhető volt: az Instagram ugyanis a hivatalos rendőrségi bejelentésig nem távolította el azt, a korábban posztolt véres fotók és jelentések ellenére sem.

És persze még ott vannak azok is, akik a gyilkosság mentén akartak feljebb kapaszkodni a népszerűségi ranglétrán.

Néhányan azzal hitegették a felhasználókat kommentekben Clark fotói alatt, hogy ha bekövetik őket a privát oldalaikon, akkor véres videót és képeket kaphatnak majd cserébe. Mások a nevüket változtatták meg a gyilkoséra, hogy a valódi Clark helyett őket kövessék be. A BBC-nek egy ilyen névváltoztató azt mondta, a gyilkosság utáni két napban legalább ezer új követője és száz üzenete érkezett. Az Instagram azóta azt állítja, elrejti azokat a hashtageket és felhasználókat, akik a gyilkosságról ígérnek képeket.

Rózsaszín filteres képekkel az internet segglyuka ellen

A nyugtalanító fotók terjedésével egy időben persze az internet jobbik felén megjelentek azok is, akik sorra jelentik a képeket és megosztóikat, sőt, ugyanúgy álprofilokat hoznak létre – ám éppen azért, hogy ezekkel nyomják el a népszerűségre vágyó felhasználókat. Terjed a #pinkforbianca hashtag, ahol rózsaszín filteres macskás képekkel özönlik el a netet, köztük Bianca adatlapját is.

A Facebook és az Instagram is mesterséges intelligenciát használ, és gépi tanulásra hagyatkozik a vitatott tartalmak kiszűrésében, de felhasználóira is számít abban, hogy jelentsék a cég normáit megsértő anyagokat. A felhasználók jelentései emberi moderátorok elé kerülnek, akik eldöntik, mi legyen a kérdéses tartalmakkal.

A gyilkosságról készült képek valahogy mégis átcsúsztak a szűrőrendszereken.

Persze azt nem lehet előre megállapítani, hogy egy „itt jön a pokol” feliratú poszttal a feltöltő épp egy gyilkosságra készül, de a felhasználók szerint az Instagram az első jelentések ellenére sem törölte a veszélyes képeket hosszú órákon keresztül. Másrészt nem kellett hozzá sok idő, és a fotókat újra és újra megosztották. Pedig az Instagram egymás után jelenti be, milyen kísérletekbe kezdett az utóbbi időben, hogy biztonságosabb felhasználást biztosítson az oldalon: elrejtené a lájkok számát a posztok alól, hogy a felhasználók ne azt tekintsék népszerűségük mércéjének, de figyelmeztetne is arra, hogy a komment, amit a személy épp elküldeni készül, az sértő lehet.

