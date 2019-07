Demokrata bizottsági elnök: Bizonyíték van Trump bűnösségére

Robert Mueller élőben szögezte le, hogy ha az elnök ártatlan lenne, akkor az a nyomozását lezáró jelentésben is szerepelne.

Négy évvel azután, hogy beszállt az elnöki kampányba, most elindította a 2020-as kampányát.

Az amerikai képviselőház jogi bizottságának elnöke szerint a Mueller-jelentés egyértelmű bizonyítékokat tartalmaz Donald Trump elnök bűnösségére, írja a Guardian.

Ezen a héten két bizottság is meghallgatja Robert Muellert azzal a jelentéssel kapcsolatban, amit a volt FBI-igazgató vezetésével készítettek a Trump-kampánystáb és Oroszország esetleges összejátszásáról.

Jerrold Nadler, a képviselőház jogi bizottságának elnöke szerint a jelentés egyértelmű bizonyítékokat tartalmaz Trump bűnösségéről, ez pedig fontos lehet az elnök elmozdítását célzó úgynevezett impeachment eljárás miatt. Nadler szerint a törvénytelenségeket az amerikai választók elé kell tárni, hiszen még az elnök sem bújhat ki a felelősségrevonás alól.

Korábban egyébként maga Mueller is azt mondta, hogy az elnök nem ártatlan. Erre azért is volt szükség, mert az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó nyomozás megállapításai márciusban csak az illetékes miniszter – rendkívül torzító - összefoglalójában láttak napvilágot, majd pár héttel később nyilvánosságra hozták a jelentés szerkesztett, de így is 400 oldalra rúgó változatát.

A vizsgálat két fő megállapítása, hogy

Trump elnökválasztásra alakított kampánycsapata tudta, hogy orosz hekkerek és Moszkvából koordinált trollok tevékenysége őket segíti. A jelentés szerint ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állítható, hogy a kampánycsapat – a szórványos találkozók ellenére - együttműködött vagy egyeztetett volna az orosz kormánnyal. Trump aktívan próbálta megtorpedózni a kampányát érintő vizsgálatokat, és ezen törekvései csak azért nem merítik ki az „igazságszolgáltatás akadályozása” bűncselekményét, mert William Barr igazságügyi miniszter sokat vitatott jogértelmezése szerint az elnököt nem lehet ilyesmivel vádolni.

Az ügyben egyébként a Demokrata Párt is rendkívül megosztott, sokan egyelőre nem látják időszerűnek Trump elmozdításának hivatalos elindítását, ezért is történhetett meg néhány napja, hogy az amerikai képviselőház elég nagy arányban leszavazta az elmozdító indítványt.

A demokraták Mueller jelentéssel kapcsolatos tevékenységét Trump egyébként zaklatásnak véli: