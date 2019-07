Egymillió hektár erdő lángol Szibériában

Összesen 10 ezer négyzetkilométernyi erdő ég Szibéria déli részén – írta a Newsru.com. Irkutszk megyében 285, Krasznojarszk megyében több mint 700 ezer hektáron pusztít a tűz, amelynek füstje 1500 kilométerre is érezhető.

Fotó: aviales.ru

A katasztrófavédelemért felelős Rendkívüli Ügyek Minisztériuma (MCSSZ) megyei szerve több mint száz tűzgócról számolt be. Rendkívüli helyzet van érvényben, a tűz már lakóterületeket is fenyeget – írta az MCSSZ.

Csak a töredékét oltják

A tüzek nagy része azonban az úgynevezett ellenőrzött zónában ég. A fogalom néhány éve került bele a tűzoltást magába foglaló minisztériumi rendeletbe és valójában olyan területeket jelöl, amelyeken a tűz oltására nem kell energiát fordítani. Ez olyan térségeket jelent, amelyeken a tűz nem fenyeget lakóterületeket, ipari létesítményeket, így kevesebb közvetlen anyagi kárt okoznak, mint amennyibe az oltás kerülne.

Igaz, az utóbbi években Krasznojarszk megyében rendszeres erdőtüzek nagy településeket árasztanak el füsttel, messze a lángoktól is. Rendszeresen elérik a tüzektől 700-900 kilométerre fekvő egymilliós Krasznojarszkot is, ahol az elmúlt héten volt a füst különösen erős. De máshol a füst az előrejelzések szerint a még napokig megmarad, ami nem egyszerűen kellemetlen, de komoly egészségügyi megterhelést is jelent a lakókra, például a 260 ezres Nyizsnyevartoszkban: