Nyilvános az összes bolgár felnőtt fizetése

Ismeretlenek feltörték a bolgár adóhivatal adatbázisát, és 5,1 millió ember adatait rakták ki a netre. Bulgáriában összesen 7 millió ember él, írja a 444.hu.

A kormány először arra utalgatott, hogy az orosz állam áll a támadás mögött. Aztán lecsuktak egy húszéves programozót, akit két nappal később azonban szabadon engedtek.

Múlt hétfőn több bolgár lap szerkesztősége is egy furcsa e-mailt kapott, ugyanazzal a tartalommal. Egy ingyenes orosz levelezőrendszerben készített címről jött a levél, és a szerzője azt állította, hogy a bolgár adóhivataltól ellopta az összes bolgár adófizető adatát, és linket is küldött, ami a netre feltöltött adatokra mutatott.

Az 57 mappába rendezett 10,7 Gb méretű adathalom azóta már több helyen is elérhető a neten. A fájlokban a nevek mellett személyi igazolványszám, lakcím, munkahely és jövedelem is megtalálható. Az egyik mappában ÁFA-visszaigénylések vannak csak, és számos egyéb érzékeny információ is nyilvánosságra került, Bulgáriában élő külföldi magánszemélyekről is. Aki hajlandó egy kicsit keresgélni a neten, az bárkinek megnézheti most a fizetését, aki Bulgáriában adózik. További részletek a 444.hu-n, de az esetről korábban mi is beszámoltunk.