Egy terrorista arcát látom a kislányomon

A The Sun interjút készített a két évvel ezelőtti londoni merénylet egyik elkövetőjének özvegyével. Charisse O'Leary azt mondta, hogy hároméves gyermeke nagyon hasonlít terrorista férjére, a jóságos kislányról gyakran a kegyetlen merénylő jut eszébe.

Jobb lett volna, ha minket is megöl. Milyen jövő vár így a kislányomra? Ő mindig csak egy terrorista gyereke lesz

- mondja O'Leary, aki arról is beszél, hogy majdnem minden nap elsírja magát, akkor is, amikor a férje áldozataira gondol. A nő hozzáteszi azt is, hogy undorodik volt férjétől, Rachid Redouane-tól, azt állítja, hogy ha élne, saját kezűleg ölné meg.

A 41 éves nő azt mondta, hogy addig a pillanatig fogalma sem volt férje radikalizálódásáról, amíg a rendőrök, pár órával a nyolc halálos áldozatot követelő merénylet után, be nem törték a lakásuk ajtaját.

2017 júniusában, az egyik londoni híd közelében Rachid Redouane és társai a járókelők közé hajtottak egy furgonnal, a merénylőket a rendőrök később agyonlőtték. Akkor még a nőt is letartóztatták terrorizmus támogatásának vádjával, de később megszüntették a nyomozást, mert bebizonyosodott, hogy O'Leary tényleg nem tudott arról, hogy férje mire készül.