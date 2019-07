Három hétig tartottak őrizetben egy amerikai állampolgárt a bevándorlásiak

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Donald Trump a bíróságokat megkerülve egyszerűsítené a kiutasítási procedúrát. Ezt a lépést azzal magyarázta, hogy így csökkentené a bevándorlási hivatal intéményeinek túlterheltségét.

Hogy ez a túlterheltség mennyire igaz, és hogy az intézményeknek mennyire nincs ideje rendesen foglalkozni az ügyekkel, azt az is bizonyítja, hogy előfordul, hogy az Amerikai Egyesült Államok területén született embereket is őriztebe vesznek.

A CNN például a 18 éves Francisco Galicia esetéről ír, aki 17 éves testvérével, és barátaival utazott egy iskolai focimeccsre, mikor ellenőrizték a papírjait. Galicia az Amerikai Egyesült Államokban született, de a szülei kértek neki mexikói turista vízumot is, hogy bármikor gond nélkül meglátogathassa a család többi tagját. A vízumban születési helyként az édesanyja hibája miatt Mexikó szerepelt, és hiába bizonyította a születési anyakönyvi kivonatával, hogy ő az Egyesült Államok területén született, a hatóságoknak így is három hetébe telt, amíg kivizsgálták az ügyét, addig őrizetben maradt. Az ügyvédek szerint az ő esetében mindenképpen a hibás mexikói vízum miatt merült fel a gyanú, hogy hamisak a papírjai, ugyanakkor az továbbra is érthetetlen, hogy miért telt 3 hétbe, hogy ezt az egyszerűen ellenőrizhető információ átfusson a rendszeren.

A Foxnews beszámolója szerint egy férfit és fiát a helyiek védtek meg, miután a bevándorlási hivatal emberei az autójukból akarták kiszállítani őket, hogy őrizetbe kerüljenek. A hivatalnak nem volt arra jogköre, hogy az autóból vagy az otthonukból vigyék el őket, csak arra, hogy közterületről, de ennek szöges ellentétét állították. Egy helyi ügyvéd segített a családnak, majd a környéken élők is megtettek mindent, hogy ne kelljen elhagyni az autót. Négy óra múlva a lakosok élőláncot alkottak a család köré, hogy azok be tudjanak menni az otthonukba. A bevándorlásiak közleménye szerint a férfi egy potenciális bűnöző, akinek el kell hagynia az országot, és bár nem akartak erőszakot alkalmazni, továbbra is érvényes ellene a végzés a kiutasításáról.

A CNN-nek a bevándorlási hivatal azt nyilatkozta, hogy elzárást csak olyan esetekben alkalmaznak, ahol megalapozott a gyanú, hogy illegális bevándorlókról van szó, akiket deportálni kell, ennek ellenére 2018-ban közzétett adatok szerint 2012 és 2018 között több mint 1400 olyan esetről tudnak, ahol végül bebizonyosodott, hogy valóban amerikai állapolgárokat vettek őrizetbe.