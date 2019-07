Boris Johnson mégis újratárgyalná a brexit-megállapodást

A Brexit-folyamat e késői szakaszában is lehetséges egy új megállapodás az Európai Unióval Nagy-Britannia kilépésének feltételrendszeréről, de ennek az egyezménynek nem lehet része az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti fizikai határellenőrzés újbóli bevezetésének megelőzését célzó tartalékmegoldás (backstop), mondta csütörtökön a londoni parlamentben Boris Johnson brit miniszterelnök.

Fotó: Reuters TV / Reuters Boris Johnson a brit alsóházban Londonban 2019. július 25-én

Johnson, aki előző napi beiktatása óta első ízben szólalt fel az alsóházban, az MTI tudósítása szerint megerősítette álláspontját, miszerint:

Nagy-Britannia mindenképpen kilép az EU-ból a Brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapján.

Hozzátette: ha az EU nem hajlandó tárgyalni az előző miniszterelnök, Theresa May kormánya által elért, az alsóház által háromszor is elutasított kilépési megállapodás módosításáról, akkor Nagy-Britannia október végén megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.

Az új brit kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy kormánya "abszolút mértékben" garantálja a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságainak további érvényesülését.

Johnson bejelentése azért kérdéses, mert az EU elzárkózik egy újabb megállapodási tárgyalássorozattól. A Theresa Mayjel kötött megállapodás újratárgyalását – benne az ír-északír határ nyitvatartásának dilemmájára kitalált biztosítékkal – mindig határozottan kizárta az Európai Bizottság. Az október 31-ig hivatalban lévő Juncker-bizottság főtárgyalója, Michel Barnier egyértelműen leszögezte, hogy a mostani megállapodás az egyetlen út előre, egy rendezetlen kilépésre pedig jobban felkészült az EU, ezért nincs haszna fenyegetőzni vele.

Így, miután sorozatban szavazták le a brit alsóházban az EU-val kialkudott kilépési megállapodását, és a toryk borzasztóan szerepeltek a helyhatósági és az EP-választáson is, Theresa May június 7-én távozott a Konzervatív Párt éléről, és ez kormányfői megbízatásának végét is jelentette, viszont utódja megválasztásáig ügyvezető miniszterelnök maradt.

