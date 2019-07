Olasz luxusbuli buli után, a reptéren tántorogva fotózták le Boris Johnsont

Az új brit miniszterelnököt még 2018-ban, külügyminisztersége idején fotózták le az olaszországi Perugia repterén. A Guardienhez eljuttatott komment szerint Johnsonon úgy tűnt, hogy az öltönyében aludt, és elég kemény éjszakán van túl.

A képek akkor készültek, mikor Johnson a médiacézár Jevgenyij Lebegyev partiján vett rész. A férfi tulajdonában van az Independent és a London Evening Standard, ezen felül arról híres, hogy lármás és fényűző bulikat tart gazdag, híres és befolyásos ismerőseinek a Perugiában található kastélyában. (Jevgenyij az apja, Alekszandr Lebegyev révén vagyonos. A rendszerváltás idején a szovjet majd orosz titkosszolgálatnál dolgozó férfi vagyonát jelenleg 3,1 milliárd dollárra teszik. Ellentmondásos a szerepe, támogat Kremllel kritikus sajtóorgánumokat is.)

Múlt áprilisban nem nyilatkozott Johnson arról, hogy valóban elutazott-e Olaszországba a biztonsági emberei nélkül, és annak ellenére, hogy a hivatala nem javasolta neki ezt az utat. Most a képek tanulsága szerint is a San Francesco d’Assisi reptéren járt 2018 április 29-én, és nem úgy tűnik, mintha bármilyen biztonsági szolgálat emberei, vagy rendőrök lettek volna vele. Később egy rövid közleményben annyit mondtak, hogy egy éjszakát egy hozzátartozójával vagy barátjával töltött házon kívül.

Morning after: Boris Johnson recovers from Lebedev’s exotic Italian party https://t.co/gyKbfO13sr — Media Guardian (@mediaguardian) July 26, 2019

Egy ugyanazon a járaton utazó utas szerint Johnson egyedül utazott, mindenfajta csomag nékül. A névtelenségét kérő utas azt mondta, hogy a biztonsági ellenőrzésnél kicsit jobban megnézte magának a háborús stratégiékról szóló vastag könyvet olvasó ápolatlan férfit, mikor leesett neki, hogy ez maga Boris Johnson külügyminiszter.

Meglepődtem, hogy ő az. Nem volt vele senki, láthatóan csomag sem volt nála. Borzasztóan nézett ki, kócos volt a haja és gyűrött a ruhája. Olyan volt, mint aki abban aludt.

Johnsont több olasz és angol utas is felismerte, néhányan közös képet is akartak vele csinálni, mielőtt a jelenlegi brit miniszterelnök leült az egyik sarokba, és elaludt. Néhány azt mesélik, hogy halotta, ahogyan egy utasnak azt mondja, hogy kemény éjszakája volt, és barátokat látogatott meg, néhányan pedig azt állították, hogy elég bizonytalan volt a járása. Mikor leszálltak az Egyesült Királyságban, akkor a repülőről azonnal egy rendőrautóba ült be.

Lebedev irodája sem adott ki ennél több infót az estéről, és arról a 2016 októberi estéről sem, amit szintén a kastélyban töltött Johnson többek között a botrányairól híres Katie Price vagy a színész Joan Collins társaságában.

Tavaly áprilisban a buli időpontjának előző napján még Brüsszelben tárgyalt többek között Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel arról, hogyan kezeljék a Salisburyben történt mérgezést. Lebedev viszont azért volt abban az időben a reflektorfényben, mert az újságjaiban 30 százalékos részesedést szerzett egy olyan befektető, aki erősen kötődik Szaud-Arábiához. Az üzlet miatt a kormány vizsgálatot rendelt el, mert félő, hogy a szaudiak beleszólhatnak a tartalomba is, és nemzetbiztonsági kérdéseket is felvethet a felvásárlás.