Gyalogoslámpa-forradalom Bécsben

Az osztrák fővárosban 1300 nyomógombos közlekedési lámpa található jelenleg, olyan mint amilyenek Budapesten is működnek. Az új okoslámpák egy képfeldolgozó program és egy algoritmus segítségével 8 méterről fel tudják ismerni, hogy a gyalogos épp átkelni készül-e a zebrán vagy csak a cipőfűzőjét köti be. Nemcsak az emberi jelenlétet, de az állatokét is képes felismerni, így elkerülhető, hogy például egy arra repülő madár megtévessze a forgalmat.

A kamerákat a gyalogos átkelőhelyeknél négy méter magasan helyezik el és onnan figyelik a járókelő forgalmat. A készülékben elhelyezett mini számítógép helyben, egy másodperc töredéke alatt feldolgozza az adatokat. Így gombnyomás és várakozás nélkül, szinte azonnal át is kelhet a gyalogos a zebrán.

A berendezések kizárólag mozgásmintákat képesek felismerni, ráadásul az adatok a fedolgozás után egyből törlődnek is, így adatvédelmi problémák sem merülnek fel.

2016 óta fejleszti Bécs városa és a Grazi Műszaki Egyetem az okos lámpákat. Terveznek további fejlesztéseket is, amelyek például csoportok beazonosítását is lehetővé tennék. Ezáltal a zöld jelzés hosszát hozzá tudnák igazítani a várakozók számához, így az iskolás és óvodás csoportok is biztonságban átérhetnek az úttesten.

