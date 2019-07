Egy New York-i férfi a kocsiban felejtette ikergyerekeit, meghaltak

Meghalt két csecsemő New Yorkban pénteken, miután az apjuk az autóban felejtette őket közel egy teljes munkanapra – írja a New York Times.

Az eset Bronx városrészben történt, a 39 éves apa egy ezüst színű Honda Accorddal ment dolgozni a James J. Peters Orvosi Központba úgy, hogy 11 hónapos ikergyerekei is vele voltak. Valószínűleg megfeledkezett a gyerekekről, és a hátsó ülésen hagyta őket bekötve, miközben a nappali hőmérséklet 30 fok körül volt a városban egész héten.

A cikk szerint órákkal később a férfi elment a munkából, beült a kocsiba, és már egy rövidebb utat megtett vele, amikor észlelte, hogy a gyerekek is ott vannak, ekkor megállt, kiugrott, és üvölteni kezdett. Egy járókelő értesítette a rendőrséget, már a telefonban elmondta, hogy úgy látja, a gyerekek nem lélegeznek. A halál beálltát a kiérkező rendőrök állapították meg, Mariza és Phoenix Rodriguezként azonosítva a csecsemőket. Az apát őrizetbe vették, és elvitték kihallgatásra.

