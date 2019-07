Versenyvitorlással kel át az óceánon Greta Thurnberg

Az élet nehéz kihívás elé állította a svéd gimnazistát, aki a klímaváltozás elleni küzdelem egyik legismertebb arca. A jövő generációkat, azaz a Föld örököseit képviselő, egy éves szabadságra készülő 16 éves aktivista nagyon szeretne ott lenni az ENSZ augusztusi New York-i klímacsúcsán, majd a decemberi nagy klímakonferencián is Santiago de Chilében. Viszont a légiközlekedés súlyos környezeti terhelése miatt sosem ül repülőre, és ugyane miatt a nagy tengerjáró hajók is tiltólistán vannak nála.

Mégsem kell átúsznia vagy -eveznie az Atlanti-óceánt, egy német német üzletember ugyanis a rendelkezésére bocsátja a 60-as (18 méteres) vitorlás yachtját. A Malizia II eredetileg a 2016-17-es Vendée Globe földkörüli szólóversenyre épült. A vitorlás napelemekkel és vízalatti áramfejlesztővel is fel van szerelve, így maga a kéthetes átkelés valóban nem növeli jelentősen Greta Thurnberg karbonlábnyomát. Aggódnia legfeljebb az augusztus közepén gyakori hurrikánok miatt lehet majd.

Thurnberget a hajó kapitánya mellett a papája, valamint egy filmes is elkíséri. Az aktivista szerint ha Donald Trump a tudósokra sem hallgat, akkor rá, egy gyerekre még kevésbé fog, ezért nincs mondanivalója a számára, és semmi értelme, hogy találkozzon vele. New York után vonattal és busszal szeretne Chiléig eljutni, de lehet, hogy Panamában kompromisszumra fog kényszerülni, mert ott annyira veszélyes a terep kocsival, hogy még a legbátrabbak utazók is inkább hajóra szállnak.