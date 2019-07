A vonat elé lökött gyerek miatt elszakadt a cérna Németországban

Svájcban néhány nappal ezelőtt már elfogatóparancsot adtak ki az ellen a férfi ellen, aki hétfőn gyermekével együtt lökött a vonat elé egy nőt a frankfurti pályaudvaron, derült ki egy keddi berlini sajtótájékoztatón. Az áldozat édesanyja még el tudott menekülni a vágányra érkező InterCity elől, a nyolcéves kisfiú viszont a szerelvény alá került és szörnyethalt. A sötét ruhát viselő eritreai férfi ezután megpróbált letaszítani a sínre egy 78 éves nőt is, de neki sikerült elhárítania a támadást. A támadó ezután elmenekült, de a pályaudvar közvetlen közelében járókelők üldözőbe vették, leteperték és átadták a rendőröknek.

A támadóról kiderült újabb részletek ismét éles vitákat váltottak ki a németországi és az európai közbiztonság helyzetéről, és a rendőri ellenőrzések hatékonyságáról. A 40 éves eritreai férfi 2006-ban engedély nélkül utazott be Svájcba, ahol végül 2008-ban menekültstátuszt kapott. A házas, három gyermekes férfi a német hatóságok információi szerint hosszú ideig az integráció pozitív példájának számított, beilleszkedett.

Német lapok szerint azonban a svájci hatóságok bejelentették, hogy a gyanúsított az év eleje óta betegállományban volt pszichés gondok miatt és kezelés alatt állt. Az ortodox keresztény felekezethez tartozó férfinak nem volt komolyabb rendőrségi ügye,

MÚLT HÉT CSÜTÖRTÖKÖN AZONBAN SVÁJCBAN KÉSSEL FENYEGETTE MEG EGYIK SZOMSZÉDJÁT, FOJTOGATTA, BEZÁRTA, MAJD ELMENEKÜLT.

A férfi ellen a svájci hatóságok emiatt nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Az otthonában tartott házkutatáson nem találtak bármiféle radikalizálódásra vagy ideológiai indítékra utaló jeleket.

Miután a svájci-német határon nincs ellenőrzés, a férfi néhány nappal ezelőtt gond nélkül (és legálisan) juthatott el vonattal Bázelből Frankfurtba. Egy kedd délutáni sajtótájékoztatón a német szövetségi rendőrség vezetője azt mondta: a férfit sem a határon, sem Németország területén nem ellenőrizték. Ha így lett volna, egyértelműen meg tudták volna állapítani, hogy körözött személyről van szó.

A férfi rendőrségi kihallgatásán nem adott magyarázatot tettére. Egyelőre nincsenek arra utaló jelek, hogy alkohol vagy drog hatása alatt állt volna. A rendőrség pszichiátriai vizsgálatra is beutalta, hogy büntethetősége megállapítható legyen.

Legutóbb július 20-án történt hasonló eset Németországban. Akkor az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Voerde vasútállomásán egy 28 éves, németországi születésű szerb férfi lökött vonat elé egy családanyát. A 34 éves nő meghalt, a feltételezett elkövető és az áldozat ebben az esetben sem ismerte egymást.

Seehofer: Ha a peronok lezárása kell, az jön

A frankfurti eset akkora felháborodást keltett, hogy Horst Seehofer német belügyminiszter megszakította szabadságát, és Berlinben összehívta a német rendőrség, az alkotmányvédelem, a vasút és más illetékes szervek képviselőit.

Seehofer azt mondta, hogy tárgyilagosan kellene megközelíteni az esetet, a külföldiek körében mutatkozó bűnözést pedig sem ártalmatlan színben feltüntetni, sem eszközként felhasználni nem szabad, mert ez a társadalom megosztottságához vezet, a megosztottság pedig „az erőszak előszobája" lehet sok esetben, írja az MTI. Hozzátette, hogy a politikai közép útját kell járni: egyforma keménységgel és zéró toleranciával kell fellépni a szélsőjobboldali terrorizmus ellen és a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel szemben.

A német belügyminiszter azt mondta, határozottan növelni fogják a rendőrség jelenlétét a vasútállomásokon és a közlekedési csomópontokban. Ha a közbiztonságról van szó, a pénz nem számít, akkor sem, ha ezt a célt több rendőrrel vagy a peronok lezárásával lehet elérni, fogadkozott a belügyminiszter. Megvizsgálják, hogy a Nagy-Britanniából ismert mintára a peront a vágányoktól elzáró, automatikus tolóajtókkal felszerelt falakat telepítsenek a pályaudvarokon.

Seehofer szerint növelni kell a köztéri kamerák számát. A korábbi vitákra utalva azt mondta: ez nem korlátozza a polgárok szabadságjogait, csak a biztonságot erősíti. Mindennek megvalósítása Németország 5600 vasútállomásán ugyanakkor nem lesz könnyű feladat, mert ezek nagyon eltérő struktúrában működnek.

Több eset is felháborodást keltett

Kiemelte, hogy Németországban jelentősen csökkent a bűnözés, de a lakosság biztonságérzete romlott. A romló közbiztonság kérdése nemcsak a vasútállomásokon történtek miatt merült fel Németországban. Néhány felháborodást keltő eset az elmúlt hetekből:

Csak júliusban hat németországi mecsetet ért bombafenyegetés szélsőjobboldali csoportok által, köztük a kölni Központi Mecsetet, amely 1200 fős befogadóképességével a legnagyobb muszlim imahely Németországban. A rendőrség egyik helyszínen sem talált bombát. A fenyegető emailek egy része a betiltott Blood&Honour szélsőjobboldali csoporttól, illetve annak fegyveres szervezetétől, a Combat 18-tól származott. Július 22-én a baloldali Die Linke párt irodaházát kellett kiüríteni az említett szervezet bombafenyegetése miatt. Idén márciusban több mint száz bombafenyegetést küldtek németországi intézményeknek, politikusoknak és újságíróknak.

Június 3-án egy feltételezhetően szélsőjobboldali csoportokhoz köthető férfi saját háza előtt lőtte agyon Walter Lübckét , a Kereszténydemokrata Unió (CDU) kasseli politikusát. Július 16-án Dieter Gummert, a németországi Hockenheim szociáldemokrata főpolgármesterét támadta meg egy férfi böhl-iggelheimi otthonában. Becsöngetett hozzá, ököllel arcon ütötte, majd elmenekült. A 67 éves politikus elveszítette az eszméletét, a földre zuhant, beütötte a fejét, és az állkapcsa is eltört. A német városi önkormányzatok tanácsa szerint az elmúlt egy évben 1200 esetben ért politikailag motivált támadás helyi politikusokat.

Csak júliusban hat németországi mecsetet ért bombafenyegetés szélsőjobboldali csoportok által, köztük a kölni Központi Mecsetet, amely 1200 fős befogadóképességével a legnagyobb muszlim imahely Németországban. A rendőrség egyik helyszínen sem talált bombát. A fenyegető emailek egy része a betiltott Blood&Honour szélsőjobboldali csoporttól, illetve annak fegyveres szervezetétől, a Combat 18-tól származott. Július 22-én a baloldali Die Linke párt irodaházát kellett kiüríteni az említett szervezet bombafenyegetése miatt. Idén márciusban több mint száz bombafenyegetést küldtek németországi intézményeknek, politikusoknak és újságíróknak.

Seehofer állandó határellenőrzést nem akar

Mint a berlini sajtótájékoztatón elhangzott: a német titkosszolgálat közreműködésével fokozzák ezeknek a támadásokra készülő hálózatoknak a felderítését, ahogy küzdenek a terroristacsoportok, a külföldi bűnözői csoportok vagy a Németországban működő szervezett bűnözés ellen is. A rasszista uszítás és a gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés jegyében a német bűnüldöző szervek a digitális térben is növelik a megfigyeléseket.

Seehofer a keddi sajtótájékoztatón több kérdést is kapott arról, hogy a bűncselekmények milyen összefüggésben lehetnek az Európában tapasztalható migrációval. Ugyan a Németországba irányuló bevándorlás tavaly július óta 25 százalékkal csökkent, Németországba eddig 340 ezer nem engedélyezett beutazás történt. A belügyminiszter továbbra is úgy gondolja, hogy a biztonság az országhatároknál kezdődik, ezért ott is fokozni fogják az érkezők ellenőrzését, de külön kiemelte, hogy nem kell állandó határellenőrzés bevezetésére gondolni.

Azt is mondta, hogy a Németországban bűncselekményeket elkövető bevándorlókat nagyon nehéz vagy lehetetlen visszaküldeni származási országukba, például Afganisztánba. Németország a védelemre szorulókat továbbra is befogadja, ez humanitárius kötelességünk, mondta a német belügyminiszter.

(Borítókép: Rendőrök és tűzoltók dolgoznak a baleset után a frankfurti pályaudvaron 2019. július 29-én. Fotó: picture alliance / Getty Images)