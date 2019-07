Egy bőröndben találták meg az orosz influenszer holttestét

Holtan találtak moszkvai albérletében egy 24 éves orosz influenszert. Ekaterina Karaglanova holttestére a szülei találták rá, miután aggódni kezdtek, hogy napokig nem hallottak a lányuk felől.

A nő torkát elvágták, a testét pedig egy bőröndbe tették, és az albérlete folyosóján hagyták- írja a BBC. Az influenszernek mostanában lett egy új kapcsolata, a rendőrök most azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy a gyilkosság hátterében állhat-e féltékenység.

Ekaterina Karaglanovát 85 ezren követték Instagramon, gyakran utazott Európában, most is egy holland útra készült. Miután a szülei napokig nem érték utol, a főbérlő segítségével jutottak be a lakásba, de a lányuk addigra már halott volt. A biztonsági kamerák felvételei szerint nagyjából arra az időpontra tehető az exbarát látogatása, ami után a szülők már nem érték el a lányukat.

A rendőrség nem talált dulakodásra utaló nyomot, és a gyilkos fegyver sem került elő, arról pedig nem beszéltek, hogy lehet-e összefüggés a gyilkosság, és a volt barát látogatása között. Annyit azonban tudni lehet, hogy egyelőre nem vettek őrizetbe senkit.