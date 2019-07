Lemondott a román belügyminiszter az elrabolt és meggyilkolt 15 éves lány ügye miatt

Bejelentette lemondását Nicole Moga román belügyminiszter a nemi erőszak és gyilkosság áldozatául vált 15 éves lány ügye miatt. A tisztségébe alig hat napja beiktatott tárcavezető azzal indokolta lemondását, hogy ezzel a gesztussal próbálja megmenteni a belügyminisztérium megtépázott tekintélyének maradékát, írja az MTI.

Fotó: Partidul Social Democrat

A múlt héten elrabolt, megerőszakolt és megölt Alexandra ügye hatalmas közfelháborodást váltott ki az országban, miután kiderült, hogy hiába hívta háromszor is a 112-es segélyhívószámot elrablója telefonjáról, a hatóságok nem voltak képesek idejében közbelépni, hogy megmentsék az életét.

A rendőrség belső vizsgálata szerint a segélyhívást fogadó szolgálatos rendőr nem hitt az áldozatnak, felületesen járt el, nem próbált részleteket megtudni fogva tartása helyszínéről. Miután a hívás helyéről meglehetősen pontatlan, túl nagy területet megjelölő információt szolgáltatott az STS, a rendőrök végül a gyanúsított beazonosításával tudtak előrelépni.

Ott aztán további órákat vártak, amíg megérkezett a letartóztatási parancs. A rendőrök azt állították, hogy az ügyészségtől utasítást kaptak, hogy várják meg a parancsot. A legfőbb ügyész azonban később azt mondta, indokolt esetben anélkül is behatolhattak volna. Végül így csak 19 órával a hívások után mentek be a házba. Ott csak emberi csontoknak tűnő maradványokat találtak, holttestet nem.

A házban lakó férfi vasárnap ismerte el a 15 éves lány, és egy korábban eltűnt 18 éves lány meggyilkolását is, azt állította, megpróbálta elégetni a testeket. Szombaton több ezren emlékeztek meg a 15 éves lányról, és tüntettek Bukarestben. A hatóságokat hozzánemértéssel vádolták, többen pedig a kormány lemondását is követelték.

Moga belügyminiszter pénteken jelentette be , hogy leváltotta Ioan Buda országos rendőr-főkapitányt, mert „drasztikus intézkedésekre volt szükség”. Szintén menesztették az Olt megyei prefektust, és a helyi rendőrség vezetőjét is. Azonban már akkor azt írtuk, hogy a felelősségre vonások minden jel szerint nem értek véget, és még nem tudni, meddig gyűrűzik el az ügy.

Hétfőn aztán lemondott Ionel-Sorinel Vasilca, a román Különleges Távközlési Szolgálat (STS) igazgatója, habár nem ismerte el, hogy a STS bármiben is hibázott volna, lemondását csak a szolgálat tekintélyének megmentésével indokolta. Most pedig a belügyminiszternek is mennie kellett.