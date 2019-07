Szökése óta először jelent meg nyilvánosan a dubaji sztárhercegnő

Szökése, illetve eltűnése óta most először látták Haja Bint al-Husszeint, a dubaji uralkodó (egyik) feleségét, írja a brit bulvárlap Daily Mail. A nagyvilági életet élő, 45 éves hercegnőről és a férjétől való szökéséről, a kapcsolatuk megromlásáról itt írtunk bővebben.

A nő Londonban a bíróságra igyekezett, egy válási meghallgatásra, amelyen a gyermekekről kérdezték őt. A nőről tudni lehetett, hogy a szökése óta - egy németországi menedékkérelem után - Londonban van, mégpedig egy általa 2007-ben, 85 millió fontért vásárolt ingatlanban, a magával vitt két gyermekével együtt.

A meghallgatásra elkísérte őt a jogászcsapata, benne a válási specialista Fiona Shackleton, aki Diana hercegné és Károly herceg válását is intézte. A becslések szerint

a válás anyagi tétje nagyjából 4,5 milliárd font, azaz 1600 milliárd forint, ami a brit jogtörténet valaha volt egyik legdrágább válásává teszi az ügyet.

A férj, Mohammed sejk sem bízza kezdőkre: őt Helen Ward képviseli, aki az ex-Forma-1 tulaj Bernie Ecclestone ügyvédje volt a válásánál.

Arról egyelőre nem szivárgott ki hír, hogy mi történt a meghallgatáson, de azt előre közölte a pár, hogy ez most nem az anyagiakról, hanem a gyermekekről szól majd.

Úgy tudni, a szökés és a válás előtt a nő viszonyba keveredett az egyik brit testőrével, amit megtudott a férkj. A nő emiatt az életét félthette, főleg, hogy a tudomására jutott, hogy a sejk mit tett az egyik, tőle korábban elszökött lányával, Latifával: erőszakkal visszavitette Dubajba, gyógyszerezte, bezáratta, kínzatta őt. Erről is írtunk a korábban említett cikkben. A hírek szerint a testőr - aki egy Range Rovert, órát, öltönyöket és egy 50 ezer fontos fegyvert is kapott ajándékba a nőtől - is rejtőzködik az ügy kiszivárgása óta.

A nő 2004-ben lett a sejk hatodik felesége. Maradni akar Nagy-Britanniában, de a sejk azt akarja, hogy visszatérjen, ami viszont diplomáciai feszültséget okozhat a két ország között.