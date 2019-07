Bidenre össztűz zúdulhat a második demokrata tévévitában

Magyar idő szerint szerda és csütörtök hajnalban rendezik az elnökjelöltségre pályázó demokrata politikusok tévévitáinak második fordulóját. Az előző menethez hasonlóan a Detroitban megrendezett második körben is két este tíz-tíz politikus fog vitázni. Az egyetlen változás, hogy Eric Swalwell kaliforniai képviselőt Steve Bullock, Montana kormányzója váltja a pulpitus mögött. A második forduló könnyen a végállomást jelentheti a jelöltek több mint felének, így mindenki azon fog dolgozni, hogy kitűnjön a többiek közül.

A szerda hajnali vita részvevői:

Bernie Sanders vermonti szenátor

Elizabeth Warren massachusettsi szenátor

Pete Buttigieg, az indianai South Bend polgármestere

Beto O'Rourke korábbi texasi képviselő

Amy Klobuchar minnesotai szenátor

John Hickenlooper korábbi coloradói kormányzó

Tim Ryan ohiói képviselő

John Delaney korábbi marylandi képviselő

Marianne Williamson író, Oprah Winfrey spirituális tanácsadója

Steve Bullock montanai kormányzó

A csütörtök hajnali vita résztvevői:

Joe Biden korábbi alelnök

Kamala Harris kaliforniai szenátor

Cory Booker New Jersey-i szenátor

Andrew Yang vállalkozó

Julián Castro, Barack Obama lakásügyi és városfejlesztési minisztere

Tulsi Gabbard hawaii képviselő

Kirsten Gillibrand New York-i szenátor

Jay Inslee, Washington állam kormányzója

Michael Bennet coloradói szenátor

Bill De Blasio, New York polgármestere

Az első vita legérdekesebb párosítása Bernie Sanders és Elizabeth Warren kettőse. A két nagy tapasztalattal rendelkező politikus fej fej mellett áll a második helyen a felmérések szerint. A két szenátor ráadásul a két vezető progresszív, a balszárnyat képviselő jelölt, ennek köszönhetően pedig gyakorlatilag ugyanazokért a szavazatokért küzdenek. Vérre menő vitát viszont valószínűleg nem fogunk látni, hiszen szoros barátság fűzi őket egymáshoz, illetve tisztában vannak azzal, hogy fő ellenfelük a mérsékelt Joe Biden.

Az egészségbiztosítások ügye lesz nagy valószínűséggel az első vita egyik fő témája, ahol Bernie Sanders és Elizabeth Warren, mint a magán egészségbiztosítások eltörlésének fő szószólói fognak szembenézni Klobucharral, Bullockkal és Hickenlooperrel, akik a magán egészségbiztosítások megőrzése mellett érvelnek.

A demokrata szavazók amúgy nem támogatják elsöprő többségben a Sanders-féle irányt, és többen tartanák jó ötletnek, ha valamilyen formában maradna a magán és az állami egészségbiztosítások szétválasztása.

Rajtuk kívül izgalmas lehet még Pete Buttigieg és Beto O'Rourke párharca. A mindössze 37 éves Buttigieg áll jelenleg a középmezőny élén csaknem hat százalékos támogatottsággal, azonban erre a vezető helyre pályázik a szintén fiatal O'Rourke is, aki eddig messze elmaradt az elvárásoktól. Év elején még sokan esélyesnek tartották az elnökjelölti pozícióra, és még áprilisban is tíz százalék fölött mérték, azonban a tavasz folyamán Buttigieg vette át az ifjú titán pozícióját az elnökjelöltek között, így O'Rourke most visszavágásra készülhet.

A második vita elhozhatja az első forduló legemlékezetesebb párharcának visszavágóját. A június végi vitán Kamala Harris több mint sikeresen támadta Joe Bident a faji alapú szegregációt támogató volt demokrata szenátorok méltatásáért. A csörte eredményeképpen Biden egy hét alatt hat százalékpontot esett a felmérésekben, míg Kamala Harris az ötödik helyről a másodikra ugrott.

Bidennek az előző vita óta sikerült visszatornásznia a támogatottságát 30 százalék fölé, azonban nem lehet nyugodt, hiszen, ha ugyanolyan rosszul teljesít, mint az előző fordulóban, annak súlyosabb következményei lehetnek, mint legutóbb. Ezen a héten ráadásul még több oldalról számíthat támadásra.

Harris azonban nemcsak esélyessé, hanem célponttá is vált a vitán tett kijelentései miatt.

A június végi vita után Ali Alexander fekete jobboldali megmondóember ment neki a származása miatt. Harris ugyan Kaliforniában született, de a szülei Indiából és Jamaicából vándoroltak be az Egyesült Államokba. Alexander szerint így Harris „nem amerikai fekete", aki társaival szerinte megfosztja történelmüktől a valóban amerikai feketéket. Alexander tweetjét Donald Trump Jr, az elnök legidősebb fia is megosztotta, bár később törölte a bejegyzést.

Harris ezen kívül finomítani kényszerült az ingyenes egészségbiztosítással kapcsolatos álláspontján is. A vitán arra a kérdésre, hogy eltörölné-e a magán egészségbiztosítást igennel felelt, ám másnap visszavonta ezen állítását arra hivatkozva, hogy rosszul hallotta a kérdést. Harris ráadásul nem először vonta vissza utólag egy kampányígéretét.

A kaliforniai szenátor végül hétfőn nyújtotta be hivatalos egészségbiztosítás-tervezetét. Harris mindenkinek ingyenes, az állam által finanszírozott egészségbiztosítást adna, azonban nyitva hagyná a kaput a magán egészségbiztosítások előtt is.

A tervezetet rögtön támadások érték a legnépszerűbb jelöltek részéről. Sanders – akinek már négy évvel ezelőtt is az ingyenes egészségbiztosítás volt a fő kampányígérete – kijelentette, hogy a tervezet „szörnyű", mivel nem törölné el a magán egészségbiztosítást. Biden stábja pedig azért támadta, mert a tervezet szerint az új rendszert tíz év alatt vezetnék be, ami több mint két elnöki ciklus, tehát Harris nagy valószínűséggel nem lenne már elnök, mire az teljesen életbe lépne.

Harris Biden elleni párharcának sikerén felbuzdulva többek között a szintén fekete Cory Booker támadhatja majd a volt alelnököt csütörtök hajnalban. New Jersey szenátora az utóbbi napokban többször is odaszúrt Bidennek beszédeiben, és egy-két sikeres támadással a vitán bebiztosíthatja helyét a következő két tévés fordulóra, ahova eddig Joe Biden, Pete Buttigieg, Kamala Harris, Beto O'Rourke, Bernie Sanders, Elizabeth Warren és Andrew Yang kvalifikálta magát.

A maradék tizenhárom jelöltnek azonban ez a vita jelenti az utolsó esélyt, hogy talpon maradhassanak, aminek köszönhetően valószínűleg jóval agresszívabb támadásokat fogunk látni, mint június végén. A harmadik fordulót szeptember 12-én rendezik Houstonban. Jövő áprilisig még további kilenc vitát fognak rendezni.

A demokrata előválasztást jövő februártól júniusig tartják. Maga az elnökválasztás 2020. november 3-án lesz.

(Borítókép: Drew Angerer / Getty Images)