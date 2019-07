Hat év börtönre ítélték a követőit rendszeresen kínzó dél-koreai szektavezért

Hat év börtönre ítélték szerdán Sin Okdzsut, egy dél-koreai világvégehívő szekta vezérét, aki 2014-ben a Fidzsi-szigetekre utaztatta 400 hívét, hogy így meneküljenek meg az apokalipszis elől, ott viszont rabszolgaként dolgoztatta őket. A nő napi prédikációin

rendszeresen verte, illetve egymás verésére utasította követőit, hogy kiűzze belőlük a gonosz szellemeket.

Egy dél-koreai bíróság többek között erőszak, gyermekbántalmazás és csalás miatt találta bűnösnek Sint. „A kiszolgáltatott áldozatokat kollektíven ütlegelték, és nemcsak testi kínzást kellett kiállniuk, hanem súlyos mentális megrázkódtatáson is átestek" – mondta ki a bíróság. Sinen kívül öt másik szektatagot is elítéltek.

Sin Okdzsu 2002-ben alapította a Grace Road Church elnevezésű világvégehívő keresztény szektát. A 14 millió Dél-Koreában élő hívő keresztényből hozzávetőlegesen két millióan kötődnek a Grace Road Church-höz hasonló szektákhoz. Feltételezések szerint körülbelül 60 olyan szektavezér él az országban, akik a Messiásként vagy egyenesen Istenként hirdetik magukat követők ezreit vonzva ezzel. Több szektavezért nemi erőszakért börtönöztek be az utóbbi években, miután kiderült, hogy megtisztulást ígérve szexre kényszerítették követőiket.



Sint öt évvel ezelőtt 6 millió dollárra perelte egy 27 éves, mentális problémákkal küzdő férfi. A nő imával próbálta meggyógyítani a skizofréniáját, a rituálé alatt pedig szigszalaggal kötözte le, ami miatt a férfinak amputálni kellett a lábát, végül pedig szanatóriumba is került.

A szektavezér 2014-ben 400 követőjével Fidzsi szigetére költözött, miután elhitette velük, hogy Dél-Koreát (és az egész világot) súlyos éhínség fogja sújtani a közeljövőben, és követői csak ott érezhetik magukat biztonságban, mivel az egyetlen terület lesz a bolygón, ami megmenekül. Megérkezésük után azonban

A SZEKTA VEZETŐI ELVETTÉK A KÖVETŐK ÚTLEVELEIT, ÉS EGY SIN ÁLTAL SZEMÉLYESEN KIVÁLASZTOTT EMBEREKBŐL ÁLLÓ ŐRSÉG FIGYELT ARRA, HOGY SEMMILYEN MÓDON NE TUDJANAK TÁVOZNI.

Sin naponta tartott prédikációkat, melyek rendszeres eleme volt a „bűnösök" rituális megverése. Szemtanúk szerint egy hetvenes éveiben járó szektatag életét vesztette, miután egy alkalommal 600-700 csapást mértek rá társai, egy másik esetben pedig egy férfinak több mint százszor kellett megütnie a saját fiát Sin utasítására. A szektából megszökött áldozatok által kiszivárogtatott felvételeken látszik, hogy a szektavezér is aktívan részt vett az erőszakban. (Az alábbi videó felkavaró képeket is tartalmaz.)

A szekta vezetői közben viszont egy egész üzleti birodalmat építettek ki a Fidzsi-szigeteken. A Sin fia által vezetett Grace Road Grouphoz több mint 50 vállalkozás, többek között óriási farmok, egy étteremlánc, fogorvosi rendelők, fodrászüzletek és egy építési vállalat is tartozik. Ezekben a cégekben nagyrészt a szekta tagjai dolgoznak. Azonban megmenekült áldozatok beszámolója szerint napi 14 órát dolgoztatták őket a farmokon, amiért nem kaptak semmilyen fizetést.

A Grace Road Group mindezek ellenére élvezi Fidzsi kormányának bizalmát. Sin fia, Daniel Kim szoros kapcsolatot ápol az ország vezető politikusaival, aminek köszönhetően eddig egy rövid letartóztatáson kívül elkerült minden felelősségre vonást. Frank Bainimarama, az ország miniszterelnöke 2017-ben az év nemzetközi vállalkozása díjjal tüntette ki Kimet és a Grace Road Groupot.



Több, korábban az Egyesült Államokban tanuló túlélő is arról nyilatkozott a BBC-nek és a Guardiannek, hogy családtagjaik szervezték be őket a szektába saját akaratuk ellenére. Aztán amikor először szökni próbáltak, elvették minden elektronikus eszközüket, nehogy kommunikálni tudjanak a külvilággal. A szökésben nem is az őrök, hanem az elvakult szektatagok jelentették a legnagyobb akadályt.

Az évek során aztán néhány embernek sikerült elmenekülnie, ők értesítették a dél-koreai hatóságokat. Sin Okdzsut tavaly július végén tartóztatták le a szekta három vezető tagjával együtt az incshoni repülőtéren.

A mostani ítélete után a szektából 2014-ben megszökött egyik áldozat a BBC-nek azt mondta, hogy csalódott a bíróságban. „A büntetés nincs összhangban az elkövetett tettel. Sokkal tovább is a rácsok mögött lehetne" – mondta. Reményét fejezte ki, hogy az ítélet után Fidzsi kormánya is elhatárolódik majd a szervezettől.