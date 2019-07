Letartóztatták a bőröndben megtalált orosz influenszer feltételezett gyilkosát

Letartóztatott egy embert az orosz rendőrség, akit a holtan talált 24 éves orosz influenszer meggyilkolásával vádolnak, írja a CNN. A gyanúsított egyelőre kihallgatás alatt áll, a rendőrség egyelőre nem árult el többet.

A nő torkát elvágták, a testét pedig egy bőröndbe tették, és az albérlete folyosóján hagyták. Ekaterina Karaglanovát több tízezren követték Instagramon, gyakran utazott Európában, most is egy holland útra készült. Miután a szülei napokig nem érték utol, a főbérlő segítségével jutottak be a lakásba, de a lányuk addigra már halott volt. A biztonsági kamerák felvételei szerint nagyjából arra az időpontra tehető az exbarát látogatása, ami után a szülők már nem érték el a lányukat.

A rendőrség nem talált dulakodásra utaló nyomot, és a gyilkos fegyver sem került elő, arról pedig nem beszéltek, hogy lehet-e összefüggés a gyilkosság, és a volt barát látogatása között.

Sokat elmond az Instagram- és influnszer-világról, hogy a lány meggyilkolása óta több ezerrel nőtt követőinek száma. Míg a hétfői gyilkosságról szóló híradásokkor még csak 85 ezer követője volt, azóta ez a szám 95 ezerre duzzadt.