Kérem, küldjenek valakit, gyorsan, mert félek

Nyilvánosságra kerültek azok a segélyhívások, amiket a 15 éves, a román médiában Alexandraként megnevezett meggyilkolt lány indított a rendőrség felé, írja a Transindex a román G4Mediára hivatkozva. A lány a caracali iskolából akart hazajutni szerdán szülőfalujába, Dobroslovenibe. Mint írtuk, a nyolc kilométeres utat szokás szerint autóstoppal tervezte megtenni. Beült egy férfi autójába, utána pedig eltűnt.

Az áldozatot annak ellenére sem sikerült a rendőröknek megmenteniük, hogy csütörtökön délelőtt háromszor is telefonált a segélyhívó számra, elmondta, hogy elrabolták, és adott támpontokat ahhoz, hol lehet.

Tizenöt éves vagyok, és tegnap elrabolt egy férfi. Már jön, már jön, már jön. Jöjjenek gyorsan, kérem. Be vagyok zárva egy szobába, csak egy kaput látok. Kérem, küldjenek valakit, mert félek.

Ilyen módokon kért segítséget a fiatal lány a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) diszpécserétől, de az először nem hitt neki. A hatóságokat azóta sorozatos mulasztásokkal vádolják, mert a végül kiérkező rendőrök sem hatoltak be időben a gyanúsított otthonába.

A hívásokat az áldozat nagybátyja osztotta meg a Facebookon. A romániai lap szerint a beszélgetések átiratából azt látni, hogy a szolgálatban lévő diszpécser néha nem hisz a lánynak, néha pedig ironikusan válaszolgat neki, pedig a lány többször is elismételte, hogy elrabolták, megverték és hogy fél.

Fotó: Robert Ghement / MTI / EPA Meggyilkolt tizenötéves lány képei a bukaresti belügyminisztérium elõtt

Amikor a szolgálatos rendőr például megkérdezte a lánytól, hol van, a fiatal azt felelte, nem tudja, csak hogy a férfi Caracalba vitte.

Hogyhogy nem tudod, hol vagy? Adj meg egy tájékozódási pontot, hogy Caracalon belül hol vagy, anélkül hogy gondolod, hogy mi megtalálunk ott?

– jött a rendőr reakciója. Ezután a diszpécser egy társához fordul, akitől indulatosan azt kérdezi, mi a fenét csináljon, ha a segélyhívó lányt elrabolták, de nem tudja, hol van.

A második hívást már a férfi telefonjáról indította, amit ott talált, és a lány már azt is meg tudta mondani, hogy útközben elhaladtak egy gát mellett, de aztán elrablója bekötötte a szemét. A hívás ideje alatt pedig egy szobában van bezárva, és csak egy kaput lát.

Azt is mondta, talált egy címet egy névjegykártyán, ezt felolvasta a két vonalban lévő rendőrnek, majd azt is mondta, siessenek, mert nagyon fél, elrablója megverte. A rendőr azt mondja neki,

maradjon ott, mire a lány azt felelte, ott marad, mert nem tudna kimenni.

Ezután harmadszorra is telefonált, amikor kétségbeesve azt kérdezte, küldtek-e már valakit érte. A diszpécser erre megkérdezte, hogy beszélt-e már a rendőrséggel, mire a lány azt felelte, "igen, önnel." Ezután újra megkérdezte a lány, hogy küldtek-e már valakit, mire a diszpécser ingerülten azt válaszolta,

már küldtek, de két perc alatt nem érnek oda.

Amikor pedig a lány azt kérte, maradjanak vonalban vele,

a rendőr azt válaszolta, nem maradhat vonalban, mert vannak más hívásaik is.

Miután a hívás helyéről meglehetősen pontatlan, túl nagy területet megjelölő információt szolgáltatott az STS diszpécsere, a rendőrök végül a gyanúsított beazonosításával tudtak előrelépni. Ott aztán további órákat vártak, amíg megérkezett a letartóztatási parancs. A rendőrök azt állították, hogy az ügyészségtől utasítást kaptak, hogy várják meg a parancsot. A legfőbb ügyész azonban később azt mondta, indokolt esetben anélkül is behatolhattak volna. Végül így csak 19 órával a hívások után mentek be a házba. Ott csak emberi csontoknak tűnő maradványokat találtak, holttestet nem. A lányt végül nem sikerült megmenteni.

Az ügy miatt vizsgálatot indított a rendőrség, az ügyészség és a kormány is, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a hatóságok tehetetlenségéhez, és kik hibáztak.

Nicolae Moga belügyminiszter pénteken jelentette be, hogy leváltotta Ioan Buda országos rendőr-főkapitányt, mert „drasztikus intézkedésekre volt szükség”. Szintén menesztették az Olt megyei prefektust, és a helyi rendőrség vezetőjét is. A román Különleges Távközlési Szolgálat (STS) igazgatója a hír robbanása után lemondott. Azt nem ismerte el, hogy a STS bármiben is hibázott volna, lemondását csak a szolgálat tekintélyének megmentésével indokolta. Ezután maga a román belügyminiszter is lemondott.

A házban lakó férfi vasárnap ismerte el a 15 éves lány, és egy korábban eltűnt 18 éves lány meggyilkolását is. Az ügyről itt írtunk bővebben>>>