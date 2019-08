Haja Bint al-Husszein, az Egyesült Arab Emírségek alelnök-miniszterelnökének felesége kedden jelent meg először a nyilvánosság előtt nyár eleji eltűnése óta. A 45 éves hercegnő a londoni felsőbíróságon járt, ahol a válását intézik a dubaji sejktől. A szökés pontos okáról ellentmondóak a források, viszont abban a legtöbben egyetértenek, hogy a hercegnő saját és gyermekei életét féltette a sejktől. Ezért a hercegnő kedden

kérvényezte gyerekeinek bíróság védelme alá helyezését a londoni felsőbíróságon, ami jóvá is hagyta ezt.

Az olimpikon hercegnő

Haja Bint al-Husszein a jordániai királyi család sarjaként született 1974-ben. Apja Jordánia királya volt 1999-es haláláig, ami után a hercegnő féltestvére követte a trónon. Haja hercegnőhöz méltó neveltetésben részesült, brit magániskolákban és az Oxfordi Egyetemen folytatta tanulmányait. Angliában szeretett bele a lovaglásba is, a 90-es évek végére pedig profi díjugratóvá vált. Karrierjének csúcspontja a 2000-es sydneyi olimpia volt, ahol hetvenedik helyen végzett, és ő volt az országa zászlóvivője is. Ezen kívül ő az egyetlen nő, akinek teherautóra is érvényes jogosítványa van Jordániában.

A hercegnő 2004-ben ment hozzá a nála 25 évvel idősebb Mohamed bin Rashid al-Maktum dubaji sejkhez, akinek a hatodik és egyben legfiatalabb felesége lett. A sejk, aki Dubaj vezetője és az Egyesült Arab Emírségek alelnök-miniszterelnöke, közel 11 milliárd dolláros (több mint 3000 milliárd forintos) vagyonnal rendelkezik a feltételezések szerint (bár vannak akik közel 18 milliárdra teszik ezt a számot), amellyel a világ egyik leggazdagabb emberének számít. A hercegnő lovak iránti rajongását Mohamed sejk is osztja. Mindketten rendszeres látogatói voltak a brit lóversenyeknek, ahol jó kapcsolatot alakítottak ki a brit királyi családdal, főleg Károly herceggel és Kamilla hercegnével.

A dubaji hercegnőt, aki rengeteg nyilvános eseményen vett részt, keddi londoni felbukkanása előtt egy jótékonysági rendezvényen látták utoljára május 20-án. Sokat sejtető volt az, hogy nem kísérte el férjét a júniusi ascoti derbire sem, aminek korábban rendszeres résztvevője volt. Először június elején szivárogtak ki olyan információk, hogy a hercegnő megszökhetett az Öböl-menti országból. A menekülését segíthette, hogy rendszeresen repült a család angliai birtokára, így viszonylag feltűnésmentesen távozhatott két gyerekével és 11 milliárd forintnyi készpénzzel.

A brit jogtörténet egyik legdrágább válása

Haja hercegnő kedden sikeresen kérvényezte a sejktől született 7 éves fiának és 11 éves lányának a bíróság védelme alá helyezését a londoni felsőbíróság családjogi kollégiumánál. Ez azt jelenti, hogy a családjogi kollégium elnökének beleegyezése nélkül nem hozható a gyermekek jólétét érintő döntés.

Ezen kívül egyik gyermekének kényszerházasság elleni, magának pedig molesztálás elleni védelmet kért.

A hercegnő és gyermekei jelenleg a Kensington-palota szomszédságában, London legdrágább utcájában lakhatnak egy 85 millió fontért vásárolt ingatlanban.

Bár bíróság korlátozta a tárgyalással kapcsolatban nyilvánosságra hozható információk mértékét, megerősítették, hogy a sejk pert indított a brit felsőbíróságon. Bár a válóper anyagi tétje nagyjából 4,5 milliárd font, azaz 1600 milliárd forint – ami a brit jogtörténet egyik legdrágább válásává teszi az ügyet – a legfőbb kérdés a gyermekek elhelyezése lesz az érintettek szerint. Az iszlám jog alapján ugyanis ha egy nő elhagyja a férjét, akkor a gyerekek a férfit illetik, a hercegnő azonban gyerekei életét féltve mindent megtesz, hogy vele maradhassanak.

A perben mindkét felet sztárügyvédek képviselik. Haja hercegnő ügyvédje Fiona Shackleton, aki Károly herceg Dianától való válását intézte, Mohamed sejk képviselője pedig Helen Ward, aki korábban Guy Ritchie és Bernie Ecclestone válóperes ügyvédje volt.

Félrelépés lehet a szökés egyik oka

A Daily Mail arról ír, hogy a hercegnőnek afférja lehetett az egyik angol testőrével, amit a sejk megneszelhetett, így Haja élete veszélybe került. Ez utóbbi értesülést támaszthatja alá az a sejk által írt vers is, amit egy hozzá köthető Instagram oldalon tettek közzé:

Az Éltél és meghaltál című műben a sejk dühösen elmélkedik az árulásról, olyan sorokkal – a Daily Beast fordítása szerint –, hogy

áruló, elárultad a legféltettebb bizalmat, és a játékod lelepleződött

illetve, hogy

hazug napjaidnak vége, nem számít, mik voltunk, és mi vagy.

Nem ő az első a családban, aki szökni próbált

A legtöbb forrás szerint viszont a szökést az idézhette elő, hogy a hercegnő rájött, milyen brutálisan bánt a sejk egy másik feleségétől származó lányaival, Samsza és Latifa hercegnőkkel, akik szökni próbáltak az országból. Mohamed sejknek legalább 20 (egyes források szerint 23 vagy 30) gyereke született hat feleségétől.

Egyik lánya, Samsza 2000 júliusában, 19 évesen próbált meg elszökni a család angliai birtokáról. A Guardian szerint a lány egy terepjáróval hajtott el, azonban csak néhány hétig élvezhette a szabadságot. A sejk emberei megtalálták, és hazareptették Dubajba. Samszát azóta sem látta senki, testvére, Latifa szerint a lányt nyolc évre börtönbe zárták és begyógyszerezték.

Latifa hercegnő 2002-ben próbált meg először megszökni, akkor azonban csak az ománi határig jutott. A szökési kísérlet következményeképpen három és fél évre zárták börtönbe, mely idő alatt kínozták is.

Latifa hétévnyi tervezés után, 2018-ban próbálkozott újra szökéssel. A hercegnő február 24-én hagyta el Dubajt egy finn barátnőjével. Sikerült egy gumicsónak, jetskik és egy jacht segítségévél eljutniuk India partjaihoz, ahonnan az Egyesült Államokba repültek volna. A nyolcadik tengeren töltött napon azonban lecsapott rájuk egy emírségekbeli-indiai közös katonai alakulat, akik visszahurcolták a két nőt Dubajba, ahol Latifát azonnal börtönbe vetették.

A hercegnő azonban számolt azzal, hogy sikertelen lesz a kísérlet, ezért még szökése előtt felvett egy közel 40 perces videót, ahol szökései okairól, apja kegyetlenségéről beszélt. A videót Latifa elfogásának napján tették közzé.

Apámat kizárólag a hírneve érdekli, ennek megvédéséért akár embereket is ölne. Ez a videó megmentheti az életemet. Ha ezt a videót nézed, az nem jelent jót. Vagy halott vagyok, vagy valami rossz dolog történt velem.

– hallható a felvételen.

Ezen kívül elmondja, hogy:

2000 óta nem hagyhatta el az országot,

nem vezethet autót,

az életének minden pillanatát megfigyelik,

nem kaphat útlevelet, és Dubajon túl kötelező sofőrrel utaznia,

valamint kijárási tilalommal kell együtt élnie.

Egészen 2018 végéig nem lehetett tudni, hogy egyáltalán életben van-e a hercegnő. Decemberben épp Haja hercegnő hívta meg Dubajba Mary Robinsont, az ENSZ emberi jogi biztosát. A találkozóról olyan felvételek is megjelentek, amelyeken Latifa is látható volt. Sokak szerint drogok vagy nyugtatók hatása alatt állhatott.

Haja azt nyilatkozta róla, hogy Latifa egy sebezhető fiatal nő, aki védelemre és segítségre szorul.

Nagyobb diplomáciai üggyé is nőhet

A BBC szerint Haja azóta újabb részleteket tudhatott meg arról, mi mindent kellett átélnie Latifának. Hasonlóról számol be a Daily Mail is, akinek egy családtag azt mondta: Haja egyrészt megtudhatta, hogy férje mit tett Latifával, másrészt attól tartott, hogy ő és gyermekei is hasonló sorsra juthatnak.

Meg nem erősített források szerint Haja menekültkérelmet is benyújtott az Egyesült Királyságban, melynek elfogadása könnyen diplomáciai konfliktust eredményezhet Nagy-Britannia és az Egyesült Arab Emírségek között. A bíróság november 11-re írta ki Haja hercegnő következő meghallgatását.