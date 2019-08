Megerősítette a DNS-vizsgálat, hogy az elrabolt román lány maradványait találták meg

Bizonyossá vált, hogy nincs életben a múlt héten elrabolt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra Macesanu, miután az igazságügyi orvostani intézet által végzett

DNS-vizsgálat kimutatta, hogy az ő elszenesedett csontjait találták meg a gyanúsított házában.

Az MTI a nyomozást irányító szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szombaton kiadott közleményét ismertette. A vádhatóság péntek este kapta meg a genetikai vizsgálat eredményét, amelyről - törvényes kötelezettségének és a szülők kérésének is megfelelően - először az áldozat családját értesítették. A DNS-vizsgálat kimutatta, hogy a gyanúsított házából összegyűjtött emberi maradványok egyetlen személytől származnak, azonosításukat pedig a szülők genetikai profilja alapján végezték el.

A múlt héten szerdán elrabolt 15 éves Alexandra ügye hatalmas közfelháborodást keltett Romániában, miután kiderült, hogy hiába hívta többször is a 112-es segély-hívószámot, a rendőrök nem hittek neki, kioktatták, a hatóságok nem voltak képesek idejében azonosítani a hívás helyét, és közbelépni, hogy megmentsék az életét.

A gyilkosságot vasárnap beismerte az ügyben gyanúsított, előzetes letartóztatásban lévő 66 éves Gheorghe Dinca, de a holttest - amelyről a gyanúsított azt állította, hogy elégette - nem került elő, így addig nem lehetett biztosra venni, hogy a lány nincs életben, amíg be nem fejeződött a házkutatás során talált elszenesedett csontok és fogak antropológiai-, illetve DNS-vizsgálata.

Kedden arról számoltunk be, hogy az ügy miatt lemondott a román belügyminiszter, de korábban rendőrfőkapitány is távozott a botrány miatt. Az ügy miat a román rendőrség Olt megyei parancsnokát is menesztették tisztségéből, lemondott a segélyhívót működtető különleges távközlési szolgálat (STS) vezetője.

Az üggyel kapcsolatban a miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy hadat üzen a bűnözésnek egy sor kormányzati intézkedéssel.

Pénteken az oktatási miniszter is belebukott a botrányba, miután egy érzéketlen, az áldozatot hibáztató megjegyzése miatt a kormányfő leváltotta tisztségéből.

Az MTI most állítja, hiába a miniszterelnök határozott fellépése, a román média szerint nem kizárt, hogy a kormány egésze belebukik a botrányba, miként 2015-ben az akkor tisztségben lévő Ponta-kabinet is egy szórakozóhelyen bekövetkezett, több mint 60 emberéletet követelő tűzvész miatt kialakult közfelháborodásra hivatkozva mondott le.