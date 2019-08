A saját húgát is lelőtte az ohiói merénylő

Vasárnap hajnalban lövöldözés volt az ohiói Dayton belvárosában. Kilenc ember a helyszínen életét vesztette, a sebesültek száma 27. A lövöldözésben a támadó, egy húszas éveiben járó Connor Betts nevű férfi is meghalt, a helyi rendőrség szerint több lövéssel végeztek vele, melyeket rendőrök adtak le rá.

A lövöldözés az Oregon városrészben történt, ami afféle helyi szórakoztató negyed, sok bárral és étteremmel megtűzdelve. A pontos helyszín egy Ned Peppers nevű bár volt, melynek tulajdonosa értetlenül állt a történtek előtt. A környéket a rendőrség lezárta. A rendőrség kiemelte, hogy a környék frekventáltsága miatt rendszeresen járőröznek arrafelé, így a lövöldözés kezdete után az első rendőrök nagyon gyorsan a helyszínre értek.

A támadó kevesebb mint egy perc alatt végzett az áldozataival,

a rendőrök a lövöldözés kezdete után alig egy perccel már a helyszínen voltak, és lelőtték a golyóálló mellényt viselő támadót. A támadásra vasárnap hajnal egy óra körül került sor. Betts egy .223-as kaliberű lőszer kilövésére alkalmas gépkarabéllyal, legalább 100 tartaléklőszerrel, golyóálló mellényben és fülvédővel a fején érkezett a helyszínre, azaz kétség nem férhetett ahhoz, hogy az akciót előre megtervezte.

Betts első áldozata saját 22 éves húga volt,

de a szemtanúk szerint nem igazán célzott konkrét személyekre, csak lőtt, fél percen át folyamatosan. A fegyvert egyébként postai úton rendelte Texasból - abból az államból, ahol ezen a hétvégén egy El Pasó-i Walmart áruházban mészároltak le húsz embert. Annál a támadásnál az elkövető életben maradt, a rendőrség már ki is hallgatta, és nyilvánosságra hozták, hogy a 21 éves férfi gyűlöletbűncselekmény követett el.

Az ohiói merénylőről az amerikai lapok megkérdezték a szomszédokat és egykori iskolatársakat is. Az iskolatársai szerint rendes gyerek volt, a szomszédoknak mindig köszönt és a kutyát is rendszeresen sétáltatta, bár a szülei házának utcájában egy lakó megjegyezte az AP hírügynökségnek, hogy "látszott rajta, hogy valami nem stimmel vele", de bővebben nem ment bele a dologba. Betts áldozatai között van egyetemista lány, de kétgyermekes anya is, akinek csak pár napja született meg a második kislánya.

A férfi a környéken jár középiskolába, jelenleg egy étteremben dolgozott pincérként, egyébként Sinclair főiskolán hallgatott pszichológiát, bár az őszi szemeszterre nem iratkozott be.

Mindkét nagy amerikai párt sietett minél magasabb rangú politikust Daytonbe juttatni a tragédia hallatán: a demokraták Sherrod Brown szenátort, a republikánusok Rob Portman szenátort vetették be. Brown szerint az ima már nem elég, az üres ígérete ideje lejárt, és ideje szigorítani a fegyvertartási szabályokon. Portman gyalázatos merényletnek nevezte a támadást, és a fegyvertartási rendelkezésekkel kapcsolatban egyeztetést helyezett kilátásba,

ami nem feltétlenül akadályozza meg a következő merénylőt abban hogy gépkarabélyt rendeljen postán.

Donald Trump amerikai elnök félárbocra eresztette a nemzeti lobogót a Fehér Ház előtt, de nyilvánosan ne szólalt meg a hétvégi lövöldözésekkel kapcsolatban, illetve a Twitteren, kedvenc kommunikációs felületen nyilvánított részvétet.

Ezen a hétvégén több lövöldözés is volt az USA területén: