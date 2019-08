A magyar határon elkövetett túlkapásokra is utal egy belső Frontex-jelentés

Európa határain számos jogsértés éri a menekülteket, a rendőrök és a határőrök gumibotot vagy paprikaspray-t alkalmaznak, de az is előfordul, hogy kutyákkal üldözik az erdőben a menedékkérőket - derül ki az uniós határvédelmi ügynökség, a Frontex belső dokumentumaiból. A jelentésekbe a német ARD, a brit Guardian és a Correctiv oknyomozó újságíró centrum munkatársai tekinthettek bele.

A jelentésekben szó esik az illegális visszatoloncolásokról is. Bár a törvények szerint mindenkinek joga van benyújtania menedékkérelmét, még annak is, aki illegálisan lép be egy EU-állam területére, évek óta szólnak jelentések arról, hogy az EU külső határain a rendőrök gyakran erőszak és fenyegetések alkalmazásával fordítanak vissza embereket a határról.

Fotó: Kelemen Zoltán Gergely / MTI Kutyás járőr a szerb-magyar határon álló biztonsági határzár első és második kerítéssora között futó manőverúton Röszke térségében

A Frontex számos uniós tagállam határvédelmét támogatja, munkatársai több országban is szolgálatot teljesítenek a helyi rendőrséggel együtt. Tapasztalataikról belső jelentéseket készítenek. Ezekben szerepelnek a túlkapásokról, a kábeldarabbal való verésről, vagy a menekültekkel szembeni rossz bánásmódról szóló beszámolók.

A német közszolgálati televízió, az ARD honlapja azt írja: a jogsértésekről szóló vádak más országok mellett a Bulgária, a Magyarország és a Görögország határain szolgálatot teljesítő rendőröket érintik. Jó néhány eset szól az emberi jogok megsértéséről, de sok ügyet különösebb következmények nélkül egyszerűen lezártak.

Stefan Keßler, a Frontex Alapvető Jogok Egyeztető Fórumának vezetője azt mondta: figyelniük kell arra, hogy az uniós határvédelmi ügynökség alkalmazottai ne váljanak bűnrészessé az ilyen jogsértésekben. Ezért ha valamelyik határszakaszon ilyet tapasztalnak vagy azt látják, hogy ezeket nem állítják le, akkor onnan vissza kellene vonni embereiket. Az Egyeztető Fórum például többször felszólította arra a Frontexet, hogy tevékenységét fejezze be Magyarországon, de ez nem történt meg, mondta Stefan Keßler az ARD-nek.

Krzysztof Borowski, a Frontex szóvivője azt mondta: külön eljárásrend van arra, hogy alkalmazottaik jelentsék a jogsértéseket. Ezek után a Frontex kapcsolatba lép az adott állammal, tájékoztatják az illetékeseket a tapasztalataikról, és ha szükségesnek látják, az adott országban a Frontex leállítja műveleteit. Ilyen azonban még eddig egy esetben sem történt.

Egy 2019. márciusában született belső jelentés ugyanakkor arról is beszámol, hogy mik történnek a Frontex közreműködésével zajló visszatoloncolásoknál a repülőgépek fedélzetén. Itt a Frontex alkalmazottai is részt vesznek jogsértésekben és saját belső szabályzataikat is megszegik, amikor kiskorúakat felnőtt kísérete nélkül küldenek haza, vagy nem indokolt esetekben is megbilincselik a hazaküldött embereket.

Az Európai Unióban 2027-ig 1500-ról 10 ezerre akarják növelni a Frontex alkalmazottainak számát, hogy ez a szervezet lássa el az unió külső határainak védelmét. Az Európai Bizottság nemrég megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen fel akarja gyorsítani a folyamatot, és már 2024-re szeretné elérni a 10 ezer fős létszámot.

Az uniós határőrség megerősítése ellen a magyar kormány tavaly élesen tiltakozott, mivel ezzel szerinte ki akarják venni az ország kezéből a határvédelem jogát és Brüsszel "beengedi a migránsokat" (Orbán Viktor). Idén áprilisban ugyanakkor a magyar kormány brüsszeli állandó képviselője jóváhagyta az európai határ- és parti őrség költségvetésének és létszámának emelését.